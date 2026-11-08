Коли чоловіки 25-60 років повинні пройти повторний огляд на інвалідність

Медогляд військовослужбовця. Фото: Today.ua

Кабмін ухвалив постанову № 1359, яка гарантує безперервність інвалідності до нових медичних оглядів. Згідно з постановою, старі довідки залишатимуться чинними до моменту ухвалення нового рішення експертною командою, а сумнівні діагнози підлягатимуть суворому моніторингу. Ця норма стосується виключно тих громадян, чий плановий повторний огляд припав на період дії воєнного стану, через що так і не був проведений.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідну постанову Кабінету міністрів України.

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Терміни проходження медогляду при переоцінці інвалідності

Дія постанови працює для тих, хто мав пройти повторне оцінювання після реформи МСЕК.

Держава встановила для них чіткі часові рамки проходження нового оцінювання:

Ч оловіки віком від 25 до 60 років, які мають II або III групу інвалідності , повинні були пройти процедуру з 1 квітня до 1 листопада 2025 року.

, повинні були пройти процедуру з 1 квітня до 1 листопада 2025 року. Для решти осіб з інвалідністю термін подовжено до 1 квітня 2026 року (із передбаченими нормативним актом винятками).

Якщо людина встигає пройти оцінювання у ці визначені терміни, її старий статус вважається легальним до дати засідання комісії. Наприклад, якщо дія III групи завершилася у березні 2025 року, а експертна команда ухвалила негативне рішення щодо подальшої інвалідності лише в червні, попередній статус залишається чинним саме до червневої дати. Головна умова збереження цих гарантій — не ігнорувати встановлені строки огляду.

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Перевірка діагнозів та ризик втрати статусу

Разом з тим висновки експертних команд не є остаточними. Держава посилила контроль за необґрунтованими рішеннями, передавши повноваження щодо перевірок Центру оцінювання функціонального стану особи. Фахівці Центру можуть втрутитися, якщо виникнуть підозри щодо незаконності призначення інвалідності, визначення конкретної групи або ж безпідставної відмови пацієнту.

Процес перевірки запускається на основі результатів моніторингу або відповідних рішень уповноважених органів. Для пошуку систематичних порушень на місцях створюватимуться регіональні робочі групи.

До їхнього складу увійдуть представники державних структур, медичної спільноти та антикорупційних громадських організацій. Знайшовши ознаки фальсифікацій, вони ініціюватимуть офіційну перевірку Центром.

Після аудиту Центр має три варіанти дій: залишити висновок без змін, скасувати його або винести нове рішення. У деяких випадках громадянину можуть призначити додаткове медичне обстеження. Якщо людина без поважних причин відмовиться його проходити або просто не з'явиться, це стане прямою законною підставою для повного скасування її інвалідності.

Оскарження неправомірних рішень ЕКОПФО

Пацієнти, які не погоджуються з висновками експертної команди, отримали оновлений механізм захисту своїх прав. Відмову у встановленні інвалідності або призначення некоректної групи можна оскаржити у тому ж Центрі оцінювання функціонального стану особи.

Сама процедура адаптована до норм Закону України "Про адміністративну процедуру". Подати скаргу дозволяється як у паперовому вигляді, так і через електронну систему.

Розгляд звернень може відбуватися заочно, очно або за допомогою інструментів телемедицини. Фахівці обов'язково враховують побажання заявника щодо формату спілкування, проте у специфічних випадках Центр залишає за собою право вимагати виключно особистої присутності на огляді. За підсумками розгляду скарги експерти можуть ухвалити нове рішення, скасувати попереднє або залишити його чинним.

Новини.LIVE інформували раніше, що військові, які отримали поранення чи травми, мають пройти медико-соціальну експертизу з повним пакетом довідок. Під час розгляду справи комісія звертає увагу не лише на фізичні ушкодження, а й на те, наскільки людина може самостійно пересуватися, доглядати за собою та жити у суспільстві.

Водночас у Збройних силах вирішили жорстко контролювати роботу військово-лікарських комісій. Перевірятимуть як самі медогляди, так і роботу працівників ТЦК з реєстрами. Якщо лікарі видаватимуть підроблені довідки або відправлятимуть до війська людей із серйозними захворюваннями, їх притягуватимуть до відповідальності.

Разом із тим для чинних військових процедури дещо спростили. Якщо боєць перебуває у щорічній відпустці в іншому регіоні й потребує обстеження, він може пройти ВЛК просто на місці. Повертатися за направленням до своєї частини не потрібно, а оформити необхідні документи дозволили онлайн через застосунок "Армія+".