Какие особенности прохождения базовой подготовки для офицеров запаса

Украинские военнослужащие проходят подготовку. Фото иллюстративное: novynarnia.com

Человек, который прошел полный курс подготовки по программе офицеров запаса, сдал экзамены и получил офицерское звание, уже имеет соответствующую военно-учетную подготовку и офицерскую военно-учетную специальность. Порядок дальнейшего обучения для таких военнослужащих зависит от военно-учетной специальности, должности, уровня подготовки и потребностей службы.

Об этом 29 сентября сообщил Сумской областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Реклама

Что такое БОВП

Базовая общевойсковая подготовка — основной курс для граждан, которые ранее не проходили военную службу. Программа длится 51 день. По ее завершении военнослужащие рядового состава, ранее не имевшие военной подготовки, получают базовую военно-учетную специальность, в частности ВОС-100 "Стрелок".

Какую подготовку проходят офицеры запаса

Для офицеров запаса предусмотрена отдельная система подготовки. Она включает военную подготовку и учебный сбор.

Общий объем такой подготовки составляет 44 кредита Европейской кредитной трансферно-накопительной системы: 37 кредитов приходится на военную подготовку, еще семь — на учебный сбор. Во время обучения проходят базовый и профессиональный курсы тактического уровня L-1A и L-1B.

Читайте также:

Могут ли офицера запаса направить на БОВП

Сам факт наличия офицерского звания не означает, что после призыва человек обязательно пройдет стандартный 51-дневный курс БОВП.

Дальнейшее обучение зависит от военно-учетной специальности, должности, уровня подготовки и решения органов военного управления. В случае необходимости военнослужащего могут направить на дополнительные курсы, профессиональную подготовку или переподготовку.

Как получают звание офицера запаса

Подготовку по программе офицеров запаса проводят в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений.

В текущем году добровольно пройти такую подготовку могут граждане, имеющие или получающие образование не ниже уровня бакалавра, пригодные по состоянию здоровья и прошедшие профессионально-психологический отбор.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции сообщал, что бумажная распечатка из приложения "Резерв+" имеет такую же юридическую силу, как и оригинал. Заверять ее у нотариуса не нужно. Подлинность такого документа проверяется по QR-коду.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП писал, что для оформления отсрочки или бронирования проходить ВВК, как правило, необязательно. Правда, некоторым гражданам все же могут выдать направление на медосмотр. В частности, речь идет о тех, кто ранее имел статус "ограниченно пригоден" и до сих пор не прошел повторную ВВК.