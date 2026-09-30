Які особливості проходження базової підготовки для офіцерів запасу

Українські військовослужбовці проходять підготовку. Фото ілюстративне: novynarnia.com

Людина, яка пройшла повний курс підготовки за програмою офіцерів запасу, склала іспити та отримала офіцерське звання, уже має відповідну військово-облікову підготовку та офіцерську військово-облікову спеціальність. Порядок подальшого навчання для таких воїнів залежить від військово-облікової спеціальності, посади, рівня підготовки та потреб служби.

Про це 29 вересня повідомив Сумський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Що таке БЗВП

Базова загальновійськова підготовка — основний курс для громадян, які раніше не проходили військову службу. Програма триває 51 день. Після її завершення військовослужбовці рядового складу, які раніше не мали військової підготовки, отримують базову військово-облікову спеціальність, зокрема ВОС-100 "Стрілець".

Яке навчання проходять офіцери запасу

Для офіцерів запасу передбачена окрема система підготовки. Вона включає військову підготовку та навчальний збір.

Загальний обсяг такої підготовки становить 44 кредити Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи: 37 кредитів припадає на військову підготовку, ще сім — на навчальний збір. Під час навчання проходять базовий і фаховий курси тактичного рівня L-1A та L-1B.

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Чи можуть офіцера запасу направити на БЗВП

Сам факт наявності офіцерського звання не означає, що після призову людина обов'язково пройде стандартний 51-денний курс БЗВП.

Подальше навчання залежить від військово-облікової спеціальності, посади, рівня підготовки та рішення органів військового управління. За потреби військовослужбовця можуть направити на додаткові курси, фахову підготовку або перепідготовку.

Як отримують звання офіцера запасу

Підготовку за програмою офіцерів запасу проводять у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти.

У поточному році добровільно пройти таку підготовку можуть громадяни, які мають або здобувають освіту не нижче бакалавра, придатні за станом здоров'я та пройшли професійно-психологічний відбір.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Дніпровське міжрегіональне управління Міністерства юстиції повідомляв, що паперова роздруківка із застосунку "Резерв+" має таку ж юридичну силу, як і оригінал. Завіряти її в нотаріуса не треба. Справжність такого документа перевіряють за QR-кодом.

Також Новини.LIVE з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП писав, що для оформлення відстрочки або бронювання проходити ВЛК зазвичай необов'язково. Щоправда, деяким громадянам усе ж таки можуть вручити направлення на медогляд. Зокрема, йдеться про тих, хто раніше мав статус "обмежено придатний" і досі не пройшов повторну ВЛК.