Повторные повестки от ТЦК: законно ли вызывать в военкомат несколько раз

Военнослужащие. Иллюстративное фото: 91-й отдельный противотанковый батальон

Военкоматы имеют право высылать повестки гражданам до тех пор, пока те не выполнят свои мобилизационные обязанности. Игнорирование каждого вызова повлечет за собой отдельный штраф, который могут выписать даже заочно, а длительная неуплата грозит полной блокировкой банковских счетов военнообязанного.

Об этом сообщает Киевский ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Безлимитные повестки и заочные постановления о штрафе

Украинское законодательство не устанавливает никаких количественных ограничений на отправку повесток военнообязанным. Поэтому территориальные центры комплектования и социальной поддержки будут продолжать вызывать гражданина до тех пор, пока он не выполнит свой прямой долг.

За каждую такую неявку нарушителя ждет отдельное административное взыскание, при этом сотрудникам ТЦК и СП больше не требуется физическое присутствие человека для вынесения постановления.

Штраф могут выписать заочно, если у учреждения есть официальное подтверждение о получении письма или почтовая отметка о невозможности вручения повестки.

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Если военнообязанный длительное время не реагирует на наложенные взыскания, дело доходит до более жестких мер, что может закончиться полной блокировкой всех банковских счетов должника. Чтобы избежать таких последствий, Министерство обороны Украины разработало специальный алгоритм действий для погашения долга через смартфон.

Для этого необходимо установить мобильное приложение "Резерв+", найти там раздел "Штрафы онлайн" и отправить заявление, в котором лицо добровольно признает факт своего нарушения. В течение трёх дней сотрудники ТЦК рассматривают это обращение и оформляют соответствующее электронное постановление.

Это дает право нарушителям на своеобразную льготу в случае оперативного реагирования. После самостоятельного признания вины гражданин получает ровно 20 дней на то, чтобы урегулировать вопрос за половину стоимости, уплатив 8500 гривен, что составляет 50% от базовой суммы.

Если же человек пропустит этот льготный период, ему придется выплатить государству уже полную сумму административного взыскания в размере 17 000 гривен. Если должник и в дальнейшем будет игнорировать платеж в течение следующих двадцати дней, финансовое наказание автоматически удваивается и достигнет уже 34 000 гривен за одно зафиксированное нарушение правил воинского учета.

Новини.LIVE писали, что если повестка пришла по почте уже после указанной в ней даты, ТЦК не имеет права выписывать штраф за неявку. Однако выбрасывать или игнорировать такое письмо категорически нельзя.

А в случаях, когда повестка ошибочно приходит человеку, который уже служит в армии, срываться и бежать в ТЦК ни в коем случае не стоит, ведь это будет считаться самовольным оставлением части. В первую очередь следует сообщить об этом своему командиру или в строевую часть, а дальше кадровики сами свяжутся с военкоматом и помогут исправить данные в базах.