Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Бессрочная инвалидность: можно выезжать за границу без ВВК

Бессрочная инвалидность: можно выезжать за границу без ВВК

Ua ru
Дата публикации 1 июня 2026 20:00
Бессрочная инвалидность: можно выезжать за границу без ВВК
Пограничник проверяет документы украинского гражданина. Фото: ГПСУ

Граждане с установленной инвалидностью могут пересекать государственную границу во время войны. Для этого нужно иметь соответствующие документы, например, удостоверение. При этом прохождение или непрохождение военно-врачебной комиссии не играет никакой роли.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Выезд из Украины во времена войны

После того, как в Украине было объявлено военное положение, выезд из Украины был серьезно ограничен. Так, пересечение государственной границы оказалось закрытым для всех военнообязанных граждан и части призывников.

Во время полномасштабной войны в этом вопросе произошли определенные изменения, скажем, выезд разрешили гражданам в возрасте от 18 до 23 лет. Но глобально ситуация не изменилась.

Вместе с тем, выезд за границу разрешен даже для части военнообязанных граждан. Но для этого нужно иметь подтвержденную в военном законодательстве причину.

Читайте также:

Когда военно-врачебная комиссия не нужна

К юристам обратился гражданин с установленной у него бессрочной инвалидностью. Мужчина поинтересовался, может ли он выезжать за пределы Украины во время войны.

Гражданин отметил, что в "Резерв+" отсрочка на основании инвалидности оформлена. А вот военно-врачебная комиссия не пройдена.

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, отметил: "Если в удостоверении указана причина и группа инвалидности, то Вы можете без проблем выехать из Украины. Отсутствие ВВК никоим образом не помешает этого сделать".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что выезд военнообязанного до 23 лет из Украины является законным.

Выезд за границу до достижения 23-летнего возраста возможен не только для призывников. Это право имеют и граждане со статусом "военнообязанный". Но до прибытия на границу такого гражданина может мобилизовать любой ТЦК.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, можно ли выехать за границу, сопровождая лицо без инвалидности.

Гражданин может выезжать за границу в роли опекуна того или иного лица. Для этого необязательно даже, чтобы лицо, над которым осуществляют опеку, имело официально подтвержденную инвалидность.

ВВК лицо с инвалидностью выезд за границу
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации