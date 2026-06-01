Бессрочная инвалидность: можно выезжать за границу без ВВК

Пограничник проверяет документы украинского гражданина. Фото: ГПСУ

Граждане с установленной инвалидностью могут пересекать государственную границу во время войны. Для этого нужно иметь соответствующие документы, например, удостоверение. При этом прохождение или непрохождение военно-врачебной комиссии не играет никакой роли.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Выезд из Украины во времена войны

После того, как в Украине было объявлено военное положение, выезд из Украины был серьезно ограничен. Так, пересечение государственной границы оказалось закрытым для всех военнообязанных граждан и части призывников.

Во время полномасштабной войны в этом вопросе произошли определенные изменения, скажем, выезд разрешили гражданам в возрасте от 18 до 23 лет. Но глобально ситуация не изменилась.

Вместе с тем, выезд за границу разрешен даже для части военнообязанных граждан. Но для этого нужно иметь подтвержденную в военном законодательстве причину.

Когда военно-врачебная комиссия не нужна

К юристам обратился гражданин с установленной у него бессрочной инвалидностью. Мужчина поинтересовался, может ли он выезжать за пределы Украины во время войны.

Гражданин отметил, что в "Резерв+" отсрочка на основании инвалидности оформлена. А вот военно-врачебная комиссия не пройдена.

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, отметил: "Если в удостоверении указана причина и группа инвалидности, то Вы можете без проблем выехать из Украины. Отсутствие ВВК никоим образом не помешает этого сделать".

Выезд за границу до достижения 23-летнего возраста возможен не только для призывников. Это право имеют и граждане со статусом "военнообязанный". Но до прибытия на границу такого гражданина может мобилизовать любой ТЦК.

Гражданин может выезжать за границу в роли опекуна того или иного лица. Для этого необязательно даже, чтобы лицо, над которым осуществляют опеку, имело официально подтвержденную инвалидность.