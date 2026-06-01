Безстрокова інвалідність: можна виїжджати за кордон без ВЛК
Громадяни зі встановленою інвалідністю можуть перетинати державний кордон під час війни. Для цього потрібно мати відповідні документи, наприклад, посвідчення. При цьому проходження чи непроходження військово-лікарської комісії не відіграє жодної ролі.
Виїзд з України в часи війни
Після того, як в Україні був оголошений воєнний стан, виїзд з України був серйозно обмежений. Так, перетин державного кордону виявився закритим для усіх військовозобов’язаних громадян і частини призовників.
Під час повномасштабної війни у цьому питанні відбулися певні зміни, скажімо, виїзд дозволили громадянам віком від 18 до 23 років. Але глобально ситуація не змінилася.
Разом з тим, виїзд за кордон дозволений навіть для частини військовозобов’язаних громадян. Але для цього потрібно мати підтверджену у військовому законодавстві причину.
Коли військово-лікарська комісія непотрібна
До юристів звернувся громадянин зі встановленою у нього безстроковою інвалідністю. Чоловік поцікавився, чи може він виїжджати за межі України під час війни.
Громадянин наголосив, що у "Резерв+" відстрочка на підставі інвалідності оформлена. А от військово-лікарська комісія не пройдена.
Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, наголосив: "Якщо в посвідченні вказано причину та групу інвалідності, то Ви можете без проблем виїхати з України. Відсутність ВЛК жодним чином не завадить цього зробити".
Виїзд за кордон до досягнення 23-річного віку можливий не тільки для призовників. Це право мають і громадяни зі статусом "військовозобов’язаний". Але до прибуття на кордон такого громадянина може мобілізувати будь-який ТЦК.
Громадянин може виїжджати за кордон у ролі опікуна тієї чи іншої особи. Для цього необов’язково навіть, щоб особа, над якою здійснюють опіку, мала офіційно підтверджену інвалідність.