Безстрокова інвалідність: можна виїжджати за кордон без ВЛК

Прикордонник перевіряє документи українського громадянина. Фото: ДПСУ

Громадяни зі встановленою інвалідністю можуть перетинати державний кордон під час війни. Для цього потрібно мати відповідні документи, наприклад, посвідчення. При цьому проходження чи непроходження військово-лікарської комісії не відіграє жодної ролі.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Виїзд з України в часи війни

Після того, як в Україні був оголошений воєнний стан, виїзд з України був серйозно обмежений. Так, перетин державного кордону виявився закритим для усіх військовозобов’язаних громадян і частини призовників.

Під час повномасштабної війни у цьому питанні відбулися певні зміни, скажімо, виїзд дозволили громадянам віком від 18 до 23 років. Але глобально ситуація не змінилася.

Разом з тим, виїзд за кордон дозволений навіть для частини військовозобов’язаних громадян. Але для цього потрібно мати підтверджену у військовому законодавстві причину.

Коли військово-лікарська комісія непотрібна

До юристів звернувся громадянин зі встановленою у нього безстроковою інвалідністю. Чоловік поцікавився, чи може він виїжджати за межі України під час війни.

Громадянин наголосив, що у "Резерв+" відстрочка на підставі інвалідності оформлена. А от військово-лікарська комісія не пройдена.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, наголосив: "Якщо в посвідченні вказано причину та групу інвалідності, то Ви можете без проблем виїхати з України. Відсутність ВЛК жодним чином не завадить цього зробити".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що виїзд військовозобов'язаного до 23 років з України є законним.

Виїзд за кордон до досягнення 23-річного віку можливий не тільки для призовників. Це право мають і громадяни зі статусом "військовозобов’язаний". Але до прибуття на кордон такого громадянина може мобілізувати будь-який ТЦК.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можна виїхати за кордон, супроводжуючи особу без інвалідності.

Громадянин може виїжджати за кордон у ролі опікуна тієї чи іншої особи. Для цього необов’язково навіть, щоб особа, над якою здійснюють опіку, мала офіційно підтверджену інвалідність.