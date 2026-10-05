Базовая подготовка мобилизованных 2026: программа и сроки БОВП

Военная подготовка бойцов ВСУ. Фото: REUTERS/Вячеслав Мадиевский

Любой путь в боевое подразделение, будь то по мобилизации или после подписания контракта, начинается с базовой общевойсковой подготовки (БОВП). Для Сухопутных войск этот этап сейчас рассчитан ровно на 51 сутки. Учебный процесс унифицирован, поэтому женщины и мужчины осваивают военное дело по одинаковой программе.

Что нужно знать о БОВП, объяснили в Харьковском ОТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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С чего начинается БОВП

Новобранцы прибывают в безопасное место, проходят дополнительный медицинский осмотр и заполняют анкеты. В это же время происходит выдача формы и снаряжения.

Инструкторы сразу же разъясняют алгоритмы действий при ракетно-дроновых угрозах. В этот день новобранцам помогают уладить все гражданские вопросы. Разрешается позвонить родным и открыть банковские счета для будущих выплат. На подобные бюрократические процедуры при прибытии и убытии отводится в общей сложности два суток.

Из соображений безопасности пользоваться мобильными телефонами в будние дни запрещено, поэтому гаджеты разрешается использовать исключительно по выходным (их на весь курс предусмотрено семь). Употребление алкоголя и наркотиков находится под абсолютным табу. Всё время распределено исключительно между тренировками, питанием и удовлетворением личных потребностей.

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Сама система базовой подготовки разделена на четыре последовательных этапа:

ознакомительный курс;

базовая индивидуальная подготовка;

углубленный курс индивидуальной подготовки;

отработка действий в составе малых тактических групп.

Обучение строго сочетает теорию с практикой. Больше всего времени отводится тактике — 31 сутки, по 3–6 часов ежедневно. На огневую подготовку выделено 25 дней, по 3 часа ежесуточно. Курс тактической медицины занимает 13 учебных суток (по 3–4 часа), причём к нему удалось добавить 12 дополнительных часов благодаря отказу от старых неэффективных упражнений.

Еще на этапе базового курса инструкторы анализируют способности и мотивацию курсантов. Те, кто показывает лучшие результаты, проходят отбор на допрофессиональную подготовку.

Им предлагают освоить специальности стрелка-оператора, стрелка-спасателя или командира малой тактической группы.

Остальные рекруты, составляющие большинство, обучаются по общему плану и выпускаются с базовой военно-учетной специальностью ВОС-100 «стрелок».

Ранее Новини.LIVE объясняли, что самовольное оставление службы после прохождения подготовки и получения ВОС не лишает человека статуса мобилизованного. Нередко граждане ошибочно так думают из-за отметки «снят с учета» в приложении "Резерв+", однако такой статус лишь фиксирует переход гражданина из категории военнообязанных в категорию действующих военнослужащих. Любая проверка документов группой оповещения ТЦК мгновенно выявит факт самовольного оставления службы с соответствующими правовыми последствиями.

Факт отсутствия военной присяги также не защищает от уголовной ответственности за самовольное покидание подразделения. В Минобороны опровергли распространенное заблуждение: статус военнослужащего приобретается непосредственно с момента отправки из ТЦК в учебный центр, поэтому самовольное оставление части наказывается законом независимо от того, состоялась ли официальная церемония присяги.

В то же время мнение о том, что мобилизация предполагает участие исключительно в боях в окопах, ошибочно. Вооруженные силы активно пополняют свои ряды гражданскими специалистами через рекрутинговые центры. Бухгалтеры, водители, IT-специалисты и другие небоевые кадры могут получить гарантированное назначение на выбранную должность по результатам собеседования с подразделением. Однако прохождение базовой общевойсковой подготовки (БОП) остается обязательным этапом для каждого новобранца.