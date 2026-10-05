Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Без смартфонов и алкоголя: правила для новобранцев на БОВП

Без смартфонов и алкоголя: правила для новобранцев на БОВП

Ua ru
5 октября 2026 18:20
Базовая подготовка мобилизованных 2026: программа и сроки БОВП
Военная подготовка бойцов ВСУ. Фото: REUTERS/Вячеслав Мадиевский

Любой путь в боевое подразделение, будь то по мобилизации или после подписания контракта, начинается с базовой общевойсковой подготовки (БОВП). Для Сухопутных войск этот этап сейчас рассчитан ровно на 51 сутки. Учебный процесс унифицирован, поэтому женщины и мужчины осваивают военное дело по одинаковой программе.

Что нужно знать о БОВП, объяснили в Харьковском ОТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Реклама

С чего начинается БОВП

Новобранцы прибывают в безопасное место, проходят дополнительный медицинский осмотр и заполняют анкеты. В это же время происходит выдача формы и снаряжения.

Инструкторы сразу же разъясняют алгоритмы действий при ракетно-дроновых угрозах. В этот день новобранцам помогают уладить все гражданские вопросы. Разрешается позвонить родным и открыть банковские счета для будущих выплат. На подобные бюрократические процедуры при прибытии и убытии отводится в общей сложности два суток.

Из соображений безопасности пользоваться мобильными телефонами в будние дни запрещено, поэтому гаджеты разрешается использовать исключительно по выходным (их на весь курс предусмотрено семь). Употребление алкоголя и наркотиков находится под абсолютным табу. Всё время распределено исключительно между тренировками, питанием и удовлетворением личных потребностей.

Читайте также:

Сама система базовой подготовки разделена на четыре последовательных этапа:

  • ознакомительный курс;
  • базовая индивидуальная подготовка;
  • углубленный курс индивидуальной подготовки;
  • отработка действий в составе малых тактических групп.

Обучение строго сочетает теорию с практикой. Больше всего времени отводится тактике — 31 сутки, по 3–6 часов ежедневно. На огневую подготовку выделено 25 дней, по 3 часа ежесуточно. Курс тактической медицины занимает 13 учебных суток (по 3–4 часа), причём к нему удалось добавить 12 дополнительных часов благодаря отказу от старых неэффективных упражнений.

Еще на этапе базового курса инструкторы анализируют способности и мотивацию курсантов. Те, кто показывает лучшие результаты, проходят отбор на допрофессиональную подготовку.

Им предлагают освоить специальности стрелка-оператора, стрелка-спасателя или командира малой тактической группы.

Остальные рекруты, составляющие большинство, обучаются по общему плану и выпускаются с базовой военно-учетной специальностью ВОС-100 «стрелок».

Ранее Новини.LIVE объясняли, что самовольное оставление службы после прохождения подготовки и получения ВОС не лишает человека статуса мобилизованного. Нередко граждане ошибочно так думают из-за отметки «снят с учета» в приложении "Резерв+", однако такой статус лишь фиксирует переход гражданина из категории военнообязанных в категорию действующих военнослужащих. Любая проверка документов группой оповещения ТЦК мгновенно выявит факт самовольного оставления службы с соответствующими правовыми последствиями.

Факт отсутствия военной присяги также не защищает от уголовной ответственности за самовольное покидание подразделения. В Минобороны опровергли распространенное заблуждение: статус военнослужащего приобретается непосредственно с момента отправки из ТЦК в учебный центр, поэтому самовольное оставление части наказывается законом независимо от того, состоялась ли официальная церемония присяги.

В то же время мнение о том, что мобилизация предполагает участие исключительно в боях в окопах, ошибочно. Вооруженные силы активно пополняют свои ряды гражданскими специалистами через рекрутинговые центры. Бухгалтеры, водители, IT-специалисты и другие небоевые кадры могут получить гарантированное назначение на выбранную должность по результатам собеседования с подразделением. Однако прохождение базовой общевойсковой подготовки (БОП) остается обязательным этапом для каждого новобранца.

мобилизация военнообязанные военнослужащие военная подготовка БОВП
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации