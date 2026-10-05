Базова підготовка мобілізованих 2026: програма та терміни БЗВП

Військова підготовка бійців ЗСУ. Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

Будь-який шлях до бойового підрозділу за мобілізацією, чи після підписання контракту, стартує з базової загальновійськової підготовки (БЗВП). Для Сухопутних військ цей етап зараз розрахований рівно на 51 добу. Навчальний процес уніфікований, тому жінки та чоловіки опановують військову справу за однаковою програмою.

Що треба знати про БЗВП пояснили в Харківскьому ОТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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З чого починається БЗВП

Новобранці заїжджають на безпечну локацію, проходять додатковий медогляд та заповнюють анкети. Тоді ж відбувається видача форми і спорядження.

Інструктори одразу доводять алгоритми дій під час ракетно-дронових загроз. У цей день рекрутам допомагають закрити всі цивільні питання. Дозволяється зателефонувати рідним та відкрити банківські рахунки для майбутніх виплат. На подібну бюрократію під час прибуття та вибуття виділяється загалом дві доби.

З міркувань безпеки користуватися мобільними телефонами у будні заборонено, тому гаджети дозволяють застосовувати виключно на вихідних (їх за весь курс передбачено сім). Вживання алкоголю та наркотиків перебуває під абсолютним табу. Весь час розподілений суто між тренуваннями, харчуванням та закриттям особистих потреб.

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Сама система базової підготовки поділена на чотири послідовні етапи:

ознайомчий курс;

базова індивідуальна підготовка;

поглиблений курс індивідуальної підготовки;

відпрацювання дій у складі малих тактичних груп.

Навчання жорстко комбінує теорію з практикою. Найбільше часу забирає тактика — 31 доба, яка триває від 3 до 6 годин щодня. На вогневу підготовку виділено 25 днів, по 3 години щодобово. Курс тактичної медицини займає 13 навчальних діб (по 3-4 години), причому до нього змогли додати 12 додаткових годин завдяки відмові від старих неефективних вправ.

Ще на етапі базового курсу інструктори аналізують хист і мотивацію курсантів. Ті, хто показує найкращі результати, проходять відбір на дофахову підготовку.

Їм пропонують опанувати напрямки стрільця-оператора, стрільця-рятівника або ж командира малої тактичної групи.

Решта рекрутів, яка становить більшість, навчається за загальним планом і випускається з базовою військово-обліковою спеціальністю ВОС-100 "стрілець".

Раніше Новини.LIVE пояснювали, що самовільне залишення служби після проходження підготовки та здобуття ВОС не позбавляє особу статусу мобілізованого. Нерідко громадяни помилково думають так через позначку "знятий з обліку" в додатку "Резерв+", однак такий статус лише фіксує перехід громадянина з категорії військовозобов'язаних до діючих військових. Будь-яка перевірка документів групою оповіщення ТЦК миттєво викриє факт СЗЧ із відповідними правовими наслідками.

Факт відсутності складеної військової присяги також не захищає від кримінальної відповідальності за втечу з підрозділу. У Міноборони спростували поширену оману: статус військовослужбовця набувається безпосередньо з моменту відправки з ТЦК до навчального центру, тому самовільне залишення частини карається законом незалежно від того, чи відбулася офіційна церемонія присяги.

Водночас думка про те, що мобілізація передбачає участь виключно в боях у окопах хибна. Збройні сили активно поповнюють лави цивільними фахівцями через центри рекрутингу. Бухгалтери, водії, IT-спеціалісти та інші небойові кадри можуть отримати гарантоване призначення на обрану посаду за результатами співбесіди з підрозділом. Проте проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП) залишається обов'язковим етапом для кожного новобранця.