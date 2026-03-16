Без уплаты штрафа невозможно будет оформить бронь

Без уплаты штрафа невозможно будет оформить бронь

Дата публикации 16 марта 2026 16:51
Сообщение о нарушении правил воинского учета, которое, вероятно, перекроет возможность новой брони. Фото: Новини.LIVE

Военнообязанный гражданин, который потерял бронирование после окончания срока действия, может не успеть оформить новую бронь. Территориальный центр комплектования имеет право в этот период наложить на гражданина штраф и объявить его в розыск. Украинские юристы объяснили, можно ли получить новую бронь во время пребывания в розыске ТЦК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Штраф и розыск сразу после окончания брони

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанного населения. Нарушители этого процесса подлежат административному наказанию, то есть штрафу, со стороны ТЦК.

Часть граждан, состоящих на воинском учете, могут получить бронирование от мобилизации. Это касается работников предприятий, которые были признаны критически важными для функционирования отечественной экономики.

К юристам обратился гражданин, который работает на одном из таких предприятий. Он рассказал, что имел бронирование от мобилизации, но когда срок действия брони закончился — мужчине выставили штраф за нарушение воинского учета и объявили в розыск.

Гражданин поинтересовался, сможет ли он в такой ситуации получить новое бронирование от призыва. Юристы, комментируя его случай, признали, что ситуация проблемная — и объяснили, от чего зависят перспективы бронирования.

Штраф надо оплатить

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что для обычных предприятий, которые не являются частью оборонно-промышленного комплекса, забронировать такого работника невозможно. Юрист отметил: "Пока Вы не снимете розыск, бронирование будет невозможным".

Вместе с тем, добавил Айвазян, розыск можно отменить через уплату штрафа. Адвокат пояснил: "Вам нужно либо платить штраф, то есть признавать правонарушение через "Резерв+", либо обжаловать розыск, скорее всего, в судебном порядке, что займет минимум три месяца".

При этом, подчеркнул Юрий Айвазян, все это время гражданин, несмотря на то, что продолжит работать на критически важном предприятии, не будет защищен от призыва. Поэтому его вполне законно смогут мобилизовать.

Напомним, мы ранее писали о том, является ли нарушением снятие бронирования без предупреждения.

Аннулирование бронирования возможно по заявлению руководителя предприятия или уполномоченного им лица. Перечень работников, подлежащих бронированию, определяет сам руководитель, а потому он имеет право оптимизировать подходы к определению круга забронированных лиц по своему усмотрению, согласование с работником в таком случае не требуется.

Добавим, мы сообщали о том, могут ли резервисты получить на работе бронирование от мобилизации.

Бронирование от мобилизации не распространяется на часть граждан, состоящих на воинском учете. Юристы объяснили, кого не могут забронировать на критически важных предприятиях и что делать в такой ситуации.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
