Без сплати штрафу неможливо буде оформити бронь

Повідомлення про порушення правил військового обліку, яке, імовірно, перекриє можливість нової броні. Фото: Новини.LIVE

Військовозобов’язаний громадянин, який втратив бронювання після закінчення терміну дії, може не встигнути оформити нову бронь. Територіальний центр комплектування має право у цей період накласти на громадянина штраф і оголосили його у розшук. Українські юристи пояснили, чи можна отримати нове бронювання під час перебування у розшуку ТЦК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Штраф і розшук відразу після закінчення броні

В Україні продовжується процес загальної мобілізації військовозобов’язаного населення. Порушники цього процесу підлягають адміністративному покаранню, тобто штрафу, з боку ТЦК.

Частина громадян, які перебувають на військовому обліку, можуть отримати бронювання від мобілізації. Це стосується працівників підприємств, які були визнані критично важливими для функціонування вітчизняної економіки.

До юристів звернувся громадянин, який працює на одному із таких підприємств. Він розповів, що мав бронювання від мобілізації, але коли термін дії броні закінчився – чоловіку виставили штраф за порушення військового обліку і оголосили у розшук.

Громадянин поцікавився, чи зможе він у такій ситуації отримати нове бронювання від призову. Юристи, коментуючи його випадок, визнали, що ситуація є проблемною – і пояснили, від чого залежать перспективи бронювання.

Штраф треба сплатити

Адвокат Юрій Айвазян наголосив, що для звичайних підприємств, які не є частиною оборонно-промислового комплексу, забронювати такого працівника неможливо. Юрист наголосив: "Допоки Ви не знімете розшук, бронювання буде неможливим".

Разом з тим, додав Айвазян, розшук можна скасувати через сплату штрафу. Адвокат пояснив: "Вам потрібно або сплачувати штраф, тобто визнавати правопорушення через "Резерв+", або оскаржувати розшук, скорше за все, у судовому порядку, що займе мінімум три місяці".

При цьому, наголосив Юрій Айвазян, увесь цей час громадянин, попри те, що продовжить працюватиме на критично важливому підприємстві, не буде захищений від призову. Тож його цілком законно зможуть мобілізувати.

Анулювання бронювання можливе за заявою керівника підприємства або уповноваженої ним особи. Перелік працівників, які підлягають бронюванню, визначає сам керівник, а тому він має право оптимізувати підходи до визначення кола заброньованих осіб на власний розсуд, погодження з працівником у такому разі не є потрібним.

Бронювання від мобілізації не розповсюджується на частину громадян, які перебувають на військовому обліку. Юристи пояснили, кого не можуть забронювати на критично важливих підприємствах і що робити у такій ситуації.