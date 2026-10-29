Студенты университета. Фото: ЗУНУ

То, на какой форме обучения находится студент в частности, на контрактной или бюджетной, не влияет на право получения отсрочки. Обучение по контракту дает такое же право на отсрочку, как и поступление на бюджет. Для ТЦК неважно, кто именно оплачивает образование. Чтобы не попасть под мобилизацию, студенту необходимо соблюсти совершенно другие условия.

Об этом отмечает юрист Ольга Губская, передает Новини.LIVE.

Реклама

Отсрочка при обучении по контракту

Право на отсрочку сохраняется независимо от того, кто финансирует обучение: государство, сам студент, его родители или компания-работодатель.

Для территориальных центров комплектования имеет значение только уровень образования. Например, если человек с дипломом бакалавра за свой счет поступает на дневную магистратуру, он получает законное освобождение от мобилизации. В то же время, если гражданин решит получить второе бакалаврское образование, то даже наличие бюджетного места его не спасет, ведь такой студент подлежит призыву.

Какой порядок получения образования является правильным для отсрочки

Чтобы избежать мобилизации, студент обязан постоянно повышать свой образовательный уровень. После колледжа следует бакалавриат, далее магистратура, а затем аспирантура для получения степени доктора философии.

Читайте также:

Сам термин «второе высшее образование» ничего не означает, всё зависит от конкретной ситуации. Если бакалавр-экономист поступает в магистратуру по специальности «правоведение», он повышает свой уровень образования, поэтому отсрочка действует. Но если человек уже имеет диплом магистра и поступает на другую магистерскую программу, уровень образования не повышается, следовательно, отсрочки от армии не будет. Возвращение к обучению на более низком уровне образования, например, поступление в колледж или на бакалавриат после магистратуры, также означает прямой путь в армию.

Могут ли отказать в отсрочке из-за дистанционного обучения

Получить отсрочку могут исключительно те, кто выбрал дневную или дуальную форму обучения. Дуальная система означает, что теорию изучают в университете, а практику проходят непосредственно на рабочем месте.

Вечерние и заочные отделения такого права не дают. Стоит помнить, что временное проведение лекций в онлайн-режиме также не отменяет официального статуса дневной формы обучения. Если в документах указано дневное отделение, дистанционные занятия не станут проблемой в ТЦК.

Как могут повлиять на получение отсрочки ошибки в реестре ЕДЕБО

Свой статус учащегося призывники подтверждают специальной справкой. Данные для неё берутся из государственной электронной базы ЕДЕБО. Именно эта система автоматически определяет, не нарушает ли человек образовательную последовательность.

Если в справке стоит отметка "Да, не нарушает", военкомат оформляет отсрочку. Отметка "Нет, нарушает" означает отказ. Обычно отрицательный статус появляется из-за наличия старого диплома того же уровня.

Однако иногда система дает сбой из-за технического дублирования записей или неправильно оформленного отчисления в прошлом. В таких случаях отметка в базе не является окончательным вердиктом. Студенту придется самостоятельно доказывать свою правоту, сравнивая электронные данные с бумажными документами об образовании и архивными приказами университета.

Новини.LIVE сообщали, что парламент вновь продлил действие военного положения и всеобщей мобилизации с 31 октября 2026 года до конца января 2027 года. В связи с этим военнообязанным следует срочно обновить свои отсрочки. Поскольку автоматически они продлеваются не всем, юристы советуют заранее обращаться в ЦНАПы с пакетом документов.

В то же время даже действующая отсрочка не всегда спасает от мобилизации. На практике бывают случаи, когда в приложении "Резерв+" всё в порядке и отображается отсрочка, а полицейский планшет показывает мужчину в розыске. Такой парадокс возникает из-за задержки обмена данными между реестрами, поэтому специалисты советуют носить с собой бумажные подтверждения или письменно требовать от ведомств исправить статус в базах данных.