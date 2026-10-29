Студенти університету. Фото: ЗУНУ

Те, на якій формі навчається студент, зокрема на контрактній чи бюджетній, не впливає на право отримання відстрочки. Навчання за контрактом дає таке ж право на відстрочку, як і вступ на бюджет. Для ТЦК неважливо, хто саме платить за освіту. Щоб не потрапити під мобілізацію, студенту треба дотриматися геть інших умов.

На цьому наголошує юристка Ольга Губська, передає Новини.LIVE.

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Відстрочка на контрактному навчанні

Право на відстрочку зберігається незалежно від того, хто фінансує навчання: держава, сам студент, його батьки чи компанія-роботодавець.

Для територіальних центрів комплектування має значення лише рівень освіти. Наприклад, якщо людина з дипломом бакалавра власним коштом вступає на денну магістратуру, вона отримує законне звільнення від мобілізації. Водночас якщо громадянин вирішить здобути другу бакалаврську освіту, то навіть наявність бюджетного місця його не врятує, адже такий студент підлягає призову.

Який порядок здобуття освіти є правильним для відстрочки

Щоб уникнути мобілізації, студент зобов'язаний постійно підвищувати свій освітній рівень. Після коледжу йде бакалаврат, далі магістратура, а потім аспірантура для здобуття ступеня доктора філософії.

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Сам термін "друга вища освіта" нічого не означає, усе залежить від конкретної ситуації. Якщо бакалавр-економіст вступає на магістратуру за фахом правознавство, він підвищує свій рівень, тому відстрочка діє. Але якщо людина вже має диплом магістра і вступає на іншу магістерську програму, освітній рівень не зростає, отже, відстрочки від армії не буде. Повернення на навчання за нижчим рівнем освіти, наприклад, вступ до коледжу чи на бакалаврат після магістратури, також означає пряму дорогу до війська.

Чи можуть відмовити у відстрочці через дистанційне навчання

Отримати відстрочку можуть виключно ті, хто обрав денну або дуальну форму навчання. Дуальна система означає, що теорію вивчають в університеті, а практику проходять безпосередньо на робочому місці.

Вечірні та заочні відділення такого права не дають. Варто пам'ятати, що тимчасове проведення лекцій в онлайн-режимі також не скасовує офіційного статусу денної форми. Якщо в документах вказано денне відділення, дистанційні заняття не стануть проблемою у ТЦК.

Як можуть вплинути на отримання відстрочки помилки в реєстрі ЄДЕБО

Свій статус здобувача освіти призовники підтверджують спеціальною довідкою. Дані для неї беруть із державної електронної бази ЄДЕБО. Саме ця система автоматично визначає, чи не порушує людина освітню послідовність.

Якщо в довідці стоїть позначка "Так, не порушує", військкомат оформлює відстрочку. Позначка "Ні, порушує" означає відмову. Зазвичай негативний статус з'являється через наявність старого диплома такого ж рівня.

Проте іноді система дає збій через технічні дублювання записів або неправильно оформлене відрахування в минулому. У таких випадках відмітка в базі не є остаточним вироком. Студенту доведеться самостійно доводити свою правоту, порівнюючи електронні дані з паперовими документами про освіту та архівними наказами університету.

Новини.LIVE інформували, що Парламент знову продовжив дію воєнного стану та загальної мобілізації з 31 жовтня 2026-го до кінця січня 2027 року. Через це військовозобов'язаним слід терміново оновити свої відстрочки. Оскільки автоматично вони продовжуються не всім, юристи радять завчасно звертатися до ЦНАПів із пакетом документів.

Водночас навіть чиннаа відстрочка не завжди рятує від мобілізації. На практиці трапляються випадки, коли в застосунку "Резерв+" усе чисто та відображається бронь, а поліцейський планшет показує чоловіка "в розшуку". Такий парадокс виникає через затримку обміну даними між реєстрами, тому фахівці радять носити паперові підтвердження або письмово змушувати відомства редагувати статус у базах.