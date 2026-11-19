Украинские военные. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В Силах обороны Украины предлагают боевой контракт специалистам, готовым работать с современной техникой и оружием, а также выполнять специализированные задачи. Формат предусматривает службу сроком на 24 месяца, денежное вознаграждение в зависимости от должности и условий работы, а также дополнительные выплаты. По окончании контракта военным обещают отсрочку.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.

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Кто может заключить контракт

Боевой контракт рассчитан на военных, которые обладают соответствующими навыками или хотят работать с современными военными технологиями. Речь идет не только о непосредственном участии в боях, но и о технических и специализированных направлениях.

В частности, контракт предлагают:

пилотам беспилотников;

операторам наземных и морских роботизированных комплексов;

специалистам по радиоэлектронной борьбе и разведке (РЭБ/РЭР);

артиллеристам и разведчикам;

медикам и саперам;

связистам.

Срок такого контракта составляет 24 месяца.

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Сколько платят военным

Размер денежного довольствия зависит от воинского звания, должности и района выполнения задач. По условиям боевого контракта ежемесячные выплаты могут составлять от 50 000 до 120 000 грн и более. Помимо основного обеспечения предусмотрены дополнительные выплаты в зависимости от характера службы:

10 000 грн — тыловая надбавка для специалистов РЭБ, ПВО и ИТ, защищающих гражданскую инфраструктуру;

30 000 грн — за выполнение задач по управлению и обеспечению;

50 000 грн — за службу на командных пунктах;

100 000 грн — за непосредственное участие в боевых действиях на первой линии.



Также предусмотрены отдельные бонусы за результативные действия. В частности, за каждого взятого в плен российского оккупанта выплачивают 100 000 грн, а за уничтожение противника в контактном бою — 15 000 грн.

Какие еще выплаты предусмотрены

Военные, впервые заключающие контракт, могут получить единовременную выплату от 27 000 до 33 000 грн. Ее размер зависит от условий контракта. Кроме того, предусмотрено ежегодное пособие на оздоровление. Оно составляет от 20 000 грн. Таким образом, общая сумма выплат зависит не только от основной должности, но и от выполненных задач и условий прохождения службы.

Какую отсрочку предоставляют после контракта

По завершении 24 месяцев службы предусмотрена отсрочка продолжительностью не менее шести месяцев. Ее срок может увеличиваться в зависимости от количества месяцев, в течение которых военнослужащий выполнял боевые задачи. За каждый такой месяц добавляется еще один месяц отсрочки. Например, если военнослужащий в течение шести месяцев выполнял боевые задачи на FPV-дронах, по окончании контракта он может получить 12 месяцев отсрочки.

Где узнать о вакансиях

Боевой контракт ориентирован на людей, которые хотят присоединиться к Силам обороны на боевых или технологических должностях. Он предусматривает определенный срок службы, дополнительные выплаты и отсрочку после завершения контракта. Подробнее об условиях боевого и других видов контрактов можно узнать на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Для получения информации о доступных должностях можно обратиться по телефонам:

0800 503 696 — горячая линия Министерства обороны Украины;

048 412 50 02 — отдел рекрутинга Одесского областного ТЦК и СП.

Как сообщали Новини.LIVE, украинским учебным центрам остро нужны инструкторы, способные подготовить новые поколения бойцов. Чтобы привлечь таких специалистов, в феврале 2026 года стартовал пилотный проект "На опыте". Его совместно запустили Министерство обороны, фонд "Вернись живым", рекрутеры с платформы Lobby X и Командование Сухопутных войск. Только за первый месяц инициатива собрала более четырехсот заявок от желающих.

Также Новини.LIVE писали, что в условиях военного положения украинцы могут вступить в ряды армии по двум видам договоров. Согласно Закону (абзац 3 части 3 статьи 23), это может быть контракт до объявления демобилизации или же с четко определенным сроком действия. Условия службы и возможности увольнения для этих двух вариантов существенно различаются.