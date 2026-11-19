Українські військові. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

У Силах оборони України пропонують бойовий контракт для фахівців, які готові працювати з сучасною технікою, зброєю та виконувати спеціалізовані завдання. Формат передбачає службу на 24 місяці, грошове забезпечення залежно від посади й умов роботи, а також додаткові виплати. Після завершення контракту військовим обіцяють відстрочку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.

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Хто може укласти контракт

Бойовий контракт розрахований на військових, які мають відповідні навички або хочуть працювати з сучасними військовими технологіями. Йдеться не лише про безпосередню участь у боях, а й про технічні та спеціалізовані напрямки.

Зокрема, контракт пропонують:

пілотам безпілотників;

операторам наземних і морських роботизованих комплексів;

фахівцям радіоелектронної боротьби та розвідки (РЕБ/РЕР);

артилеристам і розвідникам;

медикам і саперам;

зв'язківцям.

Термін такого контракту становить 24 місяці.

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Скільки платять військовим

Розмір грошового забезпечення залежить від військового звання, посади та району виконання завдань. За умовами бойового контракту, щомісячні виплати можуть становити від 50 000 до 120 000 грн і більше. Окрім основного забезпечення, передбачені додаткові виплати залежно від характеру служби:

10 000 грн — тилова надбавка для фахівців РЕБ, ППО та IT, які захищають цивільну інфраструктуру;

30 000 грн — за виконання завдань з управління та забезпечення;

50 000 грн — за службу на командних пунктах;

100 000 грн — за безпосередню участь у бойових діях на першій лінії.



Також передбачені окремі бонуси за результативні дії. Зокрема, за кожного взятого в полон російського окупанта виплачують 100 000 грн, а за знищення противника в контактному бою — 15 000 грн.

Які ще виплати передбачені

Військові, які вперше укладають контракт, можуть отримати одноразову виплату від 27 000 до 33 000 грн. Її розмір залежить від умов контракту. Крім того, передбачена щорічна допомога на оздоровлення. Вона становить від 20 000 грн. Таким чином, загальна сума виплат залежить не лише від основної посади, а й від виконаних завдань та умов проходження служби.

Яку відстрочку дають після контракту

Після завершення 24 місяців служби передбачена відстрочка тривалістю щонайменше шість місяців. Її термін може збільшуватися залежно від кількості місяців, протягом яких військовий виконував бойові завдання. За кожен такий місяць додається ще один місяць відстрочки. Наприклад, якщо військовий протягом шести місяців виконував бойові завдання на FPV-дронах, після завершення контракту він може отримати 12 місяців відстрочки.

Де дізнатися про вакансії

Бойовий контракт орієнтований на людей, які хочуть долучитися до Сил оборони на бойових або технологічних посадах. Він передбачає визначений термін служби, додаткові виплати та відстрочку після завершення контракту. Детальніше про умови бойового та інших видів контрактів можна дізнатися на офіційному сайті Міністерства оборони України.

Для отримання інформації про доступні посади можна звернутися за телефонами:

0800 503 696 — гаряча лінія Міністерства оборони України;

048 412 50 02 — відділ рекрутингу Одеського обласного ТЦК та СП.

Як повідомляли Новини.LIVE, українським навчальним центрам гостро потрібні практики, які зможуть підготувати нові покоління бійців. Щоб залучити таких фахівців, у лютому 2026 року стартував пілотний проєкт "На досвіді". Його спільно запустили Міністерство оборони, фонд "Повернись живим", рекрутери з платформи Lobby X та Командування Сухопутних військ. Лише за перший місяць ініціатива зібрала понад чотириста заявок від охочих.

Також Новини.LIVE писали, що в умовах воєнного стану українці можуть долучитися до лав армії за двома видами угод. Згідно із Законом (абзац 3 частини 3 статті 23), це може бути контракт до оголошення демобілізації або ж із чітко визначеним строком дії. Умови служби та можливості звільнення для цих двох варіантів суттєво відрізняються.