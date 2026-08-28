Как поступить в ВСУ на должность боевого медика: инструкция

Боевой медик. Фото: Генштаб ВСУ

Боевым медиком в ВСУ может стать любой желающий в возрасте до 45 лет, даже без профильного образования. Для этого достаточно пройти четырёхнедельный курс тактической медицины. Такие специалисты работают по стандартам НАТО и выполняют гораздо более широкий спектр задач по спасению жизней, чем обычная пехота. После 45 лет боевые медики имеют возможность продолжить службу в тыловых госпиталях или медпунктах своих частей.

Как стать боевым медиком без медицинского образования, где проходить такие курсы и что нужно знать, объясняет Новини.LIVE.

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Как стать боевым медиком в Украине

На линии фронта одной из самых востребованных остается специальность боевого медика. О специфике работы рассказал старший боевой медик роты 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ Алексей в интервью платформе "Happy Monday".

По его словам, на передовой украинские военные опираются на американский опыт. Должность соответствует третьему уровню оказания помощи согласно стандарту TCCC (Tactical Combat Casualty Care), разработанному на основе анализа войн с участием США.

Обязанности боевого медика на передовой

Боевой медик располагает гораздо более широким арсеналом средств и навыков, чем обычный пехотинец. В его непосредственные обязанности входит:

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введение препаратов (внутрикостно, внутримышечно и внутривенно);

наложение кровоостанавливающего турникета;

лечение неотложных состояний, в частности гипотермии, геморрагического шока и непроходимости дыхательных путей;

спасение раненых в прифронтовых стабилизационных пунктах или прямо на месте боя;

организация эвакуации пострадавших;

проведение инструктажей для личного состава по наложению повязок, остановке критических кровотечений и алгоритмам действий под вражеским обстрелом.

Этот перечень является базовым, но не исчерпывающим, ведь война — это очень динамичный и непредсказуемый процесс. Поэтому задачи всегда диктуются конкретными боевыми условиями и могут расширяться.

Где обучают на боевого медика

Получить необходимую квалификацию можно даже с нуля, поэтому медицинское образование для службы не является обязательным, однако для кандидатов без диплома профессиональная подготовка становится безальтернативным требованием. Основной базой для обучения мобилизованных служит 205-й Учебный центр тактической медицины ВСУ.

Учреждение функционирует с 2017 года, когда его создали на базе 169-го Учебного центра Сухопутных войск. Программа здесь построена исключительно на принципах и стандартах НАТО. Если до начала полномасштабного вторжения обучение длилось 2,5 месяца, то сейчас курс интенсифицировали и сократили до четырех недель.

Дополнительную подготовку обеспечивают негосударственные инициативы. Например, благотворительный фонд "PULSE" проводит курсы по тактической медицине для военнослужащих, а также обучает оказанию первой помощи волонтеров, спасателей и полицейских. В Украине работают и другие организации, которые регулярно организуют тренинги для всех желающих.

Как стать боевым медиком и какие существуют ограничения

Специальность открыта для мужчин и женщин. Нужно понимать, что работа боевым медиком чрезвычайно стрессовая. Поэтому от кандидата требуется: уверенность, настойчивость, решительность, хладнокровие и постоянная готовность приобретать новые знания.

Для людей с профильным дипломом путь в армию несколько упрощен. Выпускникам медицинских колледжей необходимо обратиться в свое учебное заведение за рекомендательным письмом. С этим документом необходимо явиться в ТЦК и СП, где военнообязанному выдадут направление на базовую военную подготовку в один из учебных центров ВСУ.

Непосредственно в должности боевого медика разрешено работать до достижения 45-летнего возраста.

Однако после этого специалисты не уходят из армии, а продолжают нести службу в госпиталях или медпунктах своих воинских частей.

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