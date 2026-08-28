Як вступити до ЗСУ на бойового медика: інструкція

Бойовий медик. Фото: Генштаб ЗСУ

Бойовим медиком у ЗСУ може стати кожен охочий віком до 45 років, навіть без профільної освіти. Для цього достатньо пройти чотиритижневий курс тактичної медицини. Такі фахівці працюють за стандартами НАТО та виконують значно ширший спектр завдань із порятунку життів, ніж звичайна піхота. Після 45 років бойові медики мають змогу продовжити службу в тилових госпіталях або медпунктах своїх частин.

Як стати бойовим медиком без освіти лікаря, де проходити такі курси та що треба знати пояснює Новини.LIVE.

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Як стати бойовим медиком в Україні

На лінії фронту однією з найбільш затребуваних залишається спеціальність бойового медика. Про специфіку роботи розповів старший бойовий медик роти 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ Олексій в інтерв'ю платформі "Happy Monday".

За його словами, на передовій українські військові спираються на американський досвід. Посада відповідає третьому рівню надання допомоги згідно зі стандартом TCCC (Tactical Combat Casualty Care), розробленим на основі аналізу війн за участю США.

Обов'язки на передовій у бойового медика

Бойовий медик має значно ширший арсенал засобів та навичок, ніж звичайний піхотинець. До його безпосередніх обов'язків входить:

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введення препаратів (внутрішньокістково, внутрішньом'язово та внутрішньовенно);

конверсія кровоспинного турнікета;

лікування невідкладних станів, зокрема гіпотермії, геморагічного шоку та непрохідності дихальних шляхів;

порятунок поранених у прифронтових стабілізаційних пунктах або прямо на місці бою;

організація евакуації постраждалих;

проведення інструктажів для особового складу щодо накладання пов'язок, зупинки критичних кровотеч та алгоритмів дій під ворожим обстрілом.

Цей перелік є базовим, але не остаточним, адже війна є дуже динамічною і непередбачуваною. Через це завдання завжди диктуються конкретними бойовими умовами та можуть розширюватися.

Де навчають на бойового медика

Здобути необхідну кваліфікацію дозволено навіть з нуля, тому медична освіта для служби не є обов'язковою, проте для кандидатів без диплома фахова підготовка стає безальтернативною вимогою. Основною базою для навчання мобілізованих є 205-й Навчальний центр тактичної медицини ЗСУ.

Установа функціонує з 2017 року, коли її створили на базі 169-го Навчального центру Сухопутних військ. Програма тут побудована виключно на принципах і стандартах НАТО. Якщо до початку повномасштабного вторгнення навчання тривало 2,5 місяці, то зараз курс інтенсифікували та скоротили до чотирьох тижнів.

Додатково підготовку забезпечують недержавні ініціативи. Наприклад, благодійний фонд "PULSE" проводить курси з тактичної медицини для армійців, а також навчає першій допомозі волонтерів, рятувальників та поліцейських. В Україні працюють й інші організації, які регулярно організовують тренінги для всіх охочих.

Як отримати посаду бойового медика та які обмеження

Спеціальність відкрита для чоловіків та жінок. Потрібно розуміти, що робота бойовим медиком є надзвичайно стресовою. Через це від кандидата вимагається: впевненість, наполегливість, рішучість, холоднокровність і постійна готовність здобувати нові знання.

Для людей із профільним дипломом шлях до армії дещо спрощений. Випускникам медичних коледжів потрібно звернутися до своєї установи за рекомендаційним листом. Із цим документом необхідно прийти до ТЦК та СП, де військовозобов'язаному видадуть скерування на базову військову підготовку в один із навчальних центрів ЗСУ.

Безпосередньо на посаді бойового медика дозволено працювати до досягнення 45-річного віку.

Та після цього фахівці не залишають військо, а продовжують нести службу в госпіталях або медпунктах своїх військових частин.

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