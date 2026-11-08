Военнослужащие ВСУ. Фото: 28-я ОМБр

На передовой военнослужащие часто принимают критическое психологическое истощение за обычную усталость. Очень важно, чтобы командиры и сослуживцы могли распознать опасный боевой стресс, ведь своевременное обращение к психологу сохраняет боеспособность подразделения.

Об этом сообщает Сумской ОТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Длительная служба под постоянной угрозой для жизни изматывает человека как физически, так и психологически. В то же время сами военные редко способны объективно оценить собственное критическое состояние. К ежедневному эмоциональному напряжению быстро привыкают. Поэтому раздражительность или нежелание разговаривать бойцы часто путают с типичными фронтовыми буднями.

Признаки боевого стресса на фронте

Если долгое время игнорировать проблему, то тяжёлые последствия неизбежны. Самостоятельно диагностировать расстройство сложно, ведь его проявления могут иметь разную интенсивность. Однако есть чёткие признаки, которые свидетельствуют о том, что военному требуется срочное вмешательство.

Среди основных признаков боевого стресса выделяют следующие:

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постоянная эмоциональная или физическая истощенность;

вспышки агрессии и повышенная раздражительность;

резкие колебания настроения и поведенческих привычек;

полная самоизоляция от окружающих;

потеря интереса к общению;

проблемы со сном, колебания веса и аппетита.

Наличие этих признаков еще не означает окончательного психологического срыва. Однако если такие состояния длятся долго и мешают выполнять боевые приказы, солдату необходимо оказать квалифицированную помощь.

Поскольку человек в стрессовом состоянии плохо анализирует собственные изменения, ключевая ответственность ложится на его ближайшее окружение. Сослуживцы и командиры всегда первыми замечают необычную замкнутость или резкость побратима. В таких случаях специалисты категорически не рекомендуют оставлять бойца наедине с его переживаниями. Стоит поддержать коллегу и мягко предложить ему пообщаться со специалистом.

В военном коллективе часто ошибочно считают, что обращение к психологу свидетельствует о том, что солдат «не справился». На самом деле профессиональная помощь помогает восстановить внутренние ресурсы и предотвратить опасное накопление усталости. Это позволяет военнослужащему лучше понять себя и безопасно продолжать службу.

Армейские психологические службы предлагают следующие форматы работы:

индивидуальные консультации с военнослужащими;

психообразование для подразделений;

проведение специальных мероприятий для восстановления ресурсов;

разработку рекомендаций по дальнейшей реабилитации.

Боевой стресс не обходит никого стороной, поэтому откладывать решение проблемы до критической точки крайне опасно. По-настоящему сильная армия формируется не из людей, которые никогда не устают. Это армия, где командиры своевременно выявляют кризис и поддерживают тех, кто в этом остро нуждается.

Новини.LIVE сообщали, что командиры подразделений получили полномочия применять дисциплинарные взыскания к подчинённым без каких-либо предварительных объяснительных записок. Впрочем, произвол офицеров можно обжаловать. На это военному дается 30 дней, чтобы собрать доказательства своей правоты, подать жалобу в вышестоящие инстанции и полностью отменить приказ о взыскании.

Для тех, кто пережил ад на передовой, запустили систему психологической помощи, однако обычная санаторная реабилитация не способна вылечить глубокие расстройства. Постоянные панические атаки, хроническая бессонница и приступы тревоги требуют полноценной клинической терапии, чтобы вовремя остановить развитие тяжелого ПТСР.