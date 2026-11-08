Військовослужбовці ЗСУ. Фото: 28 ОМБр

На передовій військовослужбовці часто сприймають критичне психологічне виснаження за звичайну втому. Дуже важливо, щоб командири та побратими могли розпізнати небезпечний бойовий стрес, адже своєчасне звернення до психолога рятує боєздатність підрозділу.

Про це повідомляє Сумський ОТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Тривала служба під постійною загрозою для життя втомлює людину як фізично, так і психологічно. Водночас самі військові рідко здатні об'єктивно оцінити власний критичний стан. До щоденної емоційної напруги швидко звикають. Тому роздратованість чи небажання розмовляти бійці часто плутають із типовими фронтовими буднями.

Ознаки бойового стресу на фронті

Якщо тривалий час ігнорувати проблему, то тяжкі наслідки неминучі. Самостійно діагностувати розлад складно, адже його прояви можуть мати різну інтенсивність. Однак є чіткі ознаки, які свідчать про те, що військовому потрібне термінове втручання.

Серед головних ознак бойового стресу виділяють такі:

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постійна емоційна або фізична виснаженість;

спалахи агресії та підвищена дратівливість;

раптові коливання настрою і поведінкових звичок;

цілковита самоізоляція від оточення;

втрата інтересу до спілкування;

проблеми зі сном, коливання ваги та апетиту.

Наявність цих ознак ще не означає остаточного психологічного зриву. Проте якщо такі стани тривають довго і заважають виконувати бойові накази, солдату необхідно надати кваліфіковану допомогу.

Оскільки людина в стресі погано аналізує власні зміни, ключова відповідальність лягає на її найближче оточення. Товариші по службі та командири завжди першими помічають незвичну замкнутість чи різкість побратима. У таких випадках фахівці категорично не радять залишати бійця наодинці з його переживаннями. Варто підтримати колегу та м'яко запропонувати йому поспілкуватися зі спеціалістом.

У військовому колективі часто хибно вважають, що похід до психолога є свідченням того, що солдат "не впорався". Насправді фахова робота допомагає відновити внутрішні ресурси та запобігти фатальному накопиченню втоми. Це дозволяє армійцю краще зрозуміти себе і безпечно продовжувати службу.

Армійські психологічні служби пропонують такі формати роботи:

індивідуальні консультації з військовослужбовцями;

психоедукацію для підрозділів;

проведення спеціальних заходів для відновлення ресурсу;

розробку рекомендацій щодо подальшої реабілітації.

Бойовий стрес не оминає нікого, тому відкладати вирішення проблеми до критичної точки вкрай небезпечно. Справді сильне військо формується не з людей, які ніколи не втомлюються. Це армія, де командири вчасно виявляють кризу та підставляють плече тим, хто цього гостро потребує.

Новини.LIVE повідомляли, що командири підрозділів отримали повноваження карати підлеглих дисциплінарно без усяких попередніх пояснювальних записок. Утім, свавілля офіцерів можна оскаржити. На це військовому дають 30 днів, аби зібрати докази своєї правоти, подати скаргу у вищі інстанції та повністю скасувати наказ про стягнення.

Для тих, хто пережив пекло на передовій, запустили систему психологічної допомоги, проте звичайна санаторна реабілітація не здатна вилікувати глибокі розлади. Постійні панічні атаки, хронічне безсоння та спалахи тривоги вимагають повноцінної клінічної терапії, аби вчасно зупинити розвиток важкого ПТСР.