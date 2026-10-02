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Главная Мобилизация Бойцы могут проверить свои шансы на перевод без подачи рапорта

Бойцы могут проверить свои шансы на перевод без подачи рапорта

Ua ru
2 октября 2026 12:20
Смена места службы в ВСУ и НГУ: как заранее оценить свои шансы
Воин ВСУ. Фото: 93-я ОБМр

Чтобы не писать бессмысленных рапортов, украинские защитники уже могут воспользоваться новым инструментом от проекта "Армия+". Электронный тест анализирует действующие правила и сразу показывает, возможен ли перевод бойца. В случае отказа система подробно объяснит причину такого решения.

Об этом сообщили в Черновицком ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Военные смогут заранее оценить шансы на перевод

Переход в другое воинское подразделение часто сопровождается длительной бумажной волокитой, однако теперь защитники имеют возможность заранее оценить успешность этого процесса.

На сайте проекта «Армия+» запустили специализированный тест, разработанный для проверки возможности смены текущего места службы. Этот электронный инструмент избавляет военнослужащих от необходимости составлять рапорт вслепую, рискуя получить отказ после долгого ожидания решения от командования.

Система рассчитана как на внутренние ротации между структурными подразделениями Вооруженных Сил Украины или Национальной гвардии, так и на межведомственные переходы между ВСУ и НГУ. Для получения персонализированного результата военнослужащему нужно лишь ответить на несколько простых вопросов о своей текущей службе.

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После прохождения опроса алгоритм мгновенно формирует вывод. Если смена подразделения возможна юридически и фактически, сервис предоставит четкие рекомендации относительно дальнейших шагов и разъяснит существующие ограничения.

Но в ситуации, когда перевод осуществить невозможно, тест сразу объяснит объективную причину отказа. Воспользоваться функционалом можно в разделе полезных материалов о смене места службы непосредственно на официальном портале"Армия+" по веб-адресу.

Новини.LIVE также сообщали, что командование не имеет права отказывать в регистрации рапорта о переводе из-за вымышленных мелочей. Например, причинами не могут быть замечания по поводу «неправильного» шрифта или цвета чернил. Если документ игнорируют или безосновательно отклоняют, юристы советуют отправлять его ценным письмом или напрямую через Минобороны.

Защитить свое право на перевод можно путем подачи жалоб в высшее руководство, Военному омбудсмену или в суд. Юристы посоветовали обязательно сохранить документ для будущих доказательств.

ВСУ мобилизация рапорт военнослужащие Армия+
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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