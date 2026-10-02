Зміна місця служби у ЗСУ та НГУ: як заздалегідь оцінити свої шанси

Воїн ЗСУ. Фото: 93-тя ОБМр

Щоб не писати безперспективних рапортів, українські захисники можуть вже скористатися новим інструментом від проєкту "Армія+". Електронний тест аналізує чинні правила і одразу показує, чи можливе переведення бійця. У разі відмови система детально пояснить причину такого рішення.

Про це повідомили в Чернівецькому ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Військові зможуть заздалегідь оцінити шанси на переведення

Перехід до іншого військового підрозділу часто супроводжується тривалою паперовою тяганиною, проте тепер захисники мають змогу заздалегідь оцінити успішність цього процесу.

На сайті проєкту "Армія+" запустили спеціалізований тест, розроблений для перевірки можливості зміни поточного місця служби. Цей електронний інструмент позбавляє військовослужбовців необхідності складати рапорт наосліп, ризикуючи отримати відмову після довгих очікувань рішення від командування.

Система розрахована як на внутрішні ротації між структурними підрозділами Збройних Сил України чи Національної гвардії, так і на міжвідомчі переходи між ЗСУ та НГУ. Для отримання персоналізованого результату бійцю потрібно лише дати відповіді на кілька нескладних запитань про свою поточну службу.

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Після проходження опитування алгоритм миттєво формує висновок. Якщо зміна підрозділу є юридично та фактично можливою, сервіс надасть чіткі рекомендації щодо подальших кроків та зорієнтує в існуючих обмеженнях.

Але в ситуації, коли переведення здійснити не можна, тест одразу пояснить об'єктивну причину відмови. Скористатися функціоналом можна у розділі корисних матеріалів про зміну місця служби безпосередньо на офіційному порталі "Армія+" за веб-адресою.

Новини.LIVE також інформували, що командування не має права відмовляти у реєстрації рапорту на переведення через вигадані дрібниці. Наприклад, причинами не може бути зауваження до "неправильного" шрифту чи кольору чорнила. Якщо документ ігнорують або безпідставно завертають, юристи радять надсилати його цінним листом або ж безпосередньо через Міноборони.

Захистити своє право на переведення можна через скарги до вищого керівництва, Військового омбудсмена або ж у суді. Юристи порадили, що треба обов'язково зберегти для майбутніх доказів.