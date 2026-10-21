Военнослужащие ВСУ. Фото: 34-я отдельная бригада морской пехоты «Борисфен»

Чтобы избежать проблем во время поездки домой, военнослужащим необходимо тщательно проверять отпускной билет ещё в воинской части. Существует чётко определённый перечень основных документов для отпуска, правила выезда за границу и нюансы начисления дополнительного времени на дорогу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Министерства обороны Украины.

Реклама

Какие документы нужны военнослужащему для отпуска

Отправиться в отпуск военнослужащий может только после того, как командир подпишет соответствующий приказ. Никакие устные разрешения или просто поданный в штаб рапорт не являются законным основанием для выезда за пределы гарнизона.

В путь защитникам обязательно следует взять:

Документ, удостоверяющий личность. Это может быть классический бумажный военный билет, удостоверение офицера или электронный аналог в приложении «Армия+» (в программе он имеет четкое название «Военный документ»).

Отпускной билет. Это главное подтверждение законного пребывания бойца вне части. Этот документ действует исключительно в паре с удостоверением личности. Его форма строго утверждена приказом Главнокомандующего ВСУ № 40 от 31 января 2024 года (приложение 30 к Инструкции по делопроизводству в Вооруженных Силах Украины).

Загранпаспорт и выписка из приказа по строевой части о выбытии. Этот набор понадобится только тем, кто планирует провести отпуск в другой стране.

Сам отпускной билет необходимо хранить до конца поездки, поскольку он нужен для постановки на учет и снятия с учета непосредственно по месту отдыха.

Читайте также:

Какие документы должны обязательно быть в бумажном формате

С июля 2026 года для бойцов ВСУ и Государственной специальной службы транспорта, чьи данные успешно подтверждены в реестрах, полноценно работает электронный военно-учетный документ (еВОД). Цифровая версия из приложения "Армия+" имеет такую же юридическую силу, как и бумажная книжка. Действительность профиля инспекторы проверяют с помощью специального сканера в приложении: сгенерированный QR-код активен ровно три минуты, после чего происходит его автоматическое обновление.

Какие документы необходимо иметь при себе военнослужащему в отпуске. Фото: Министерство обороны Украины

Однако следует помнить, что для работы приложения необходим интернет. Чтобы не задержаться в пути из-за отсутствия связи, Минобороны настоятельно рекомендует всегда иметь при себе бумажный военный билет или удостоверение офицера.

К тому же, если на экране вместо "Военного документа" отображается статус "Удостоверение защитника", он не заменяет военно-учетный документ. В таких случаях бумажный оригинал является безальтернативным.

Как проверить отпускной билет

Чтобы не пришлось возвращаться с вокзала, очень важно тщательно проверить документ ещё до выхода с территории части.

Что необходимо обязательно проверить в отпускном билете:

Вид и даты отпуска : название, продолжительность, точный день начала и дата окончания должны полностью соответствовать тексту приказа.

: название, продолжительность, точный день начала и дата окончания должны полностью соответствовать тексту приказа. Дата и место возвращения . В билете отдельной строкой указывается, куда именно и когда боец обязан прибыть после отдыха. Эта дата должна учитывать время, необходимое на дорогу.

. В билете отдельной строкой указывается, куда именно и когда боец обязан прибыть после отдыха. Эта дата должна учитывать время, необходимое на дорогу. Место проведения . Указанный населенный пункт должен совпадать с местоположением, согласованным командованием.

. Указанный населенный пункт должен совпадать с местоположением, согласованным командованием. Подпись и печать . Бланк считается действительным только при наличии мокрой печати воинской части и подписи командира или уполномоченного лица, исполняющего его обязанности.

. Бланк считается действительным только при наличии мокрой печати воинской части и подписи командира или уполномоченного лица, исполняющего его обязанности. Личные данные. Необходимо убедиться, что фамилия, имя, отчество и воинское звание написаны без ошибок.

Как рассчитывается время в пути во время отпуска

Для ежегодного основного отпуска и отпуска по семейным обстоятельствам государство не вычитает время в пути в пределах Украины из общего количества дней отдыха. Однако на дорогу могут выделить не более двух суток в каждую сторону.

Выезд за границу в отпуск для военнослужащих и пересечение пункта пропуска

Пересечение государственной границы во время отпуска требует отдельного разрешения. Решение о поездке за пределы страны принимает исключительно командир воинской части, рассматривая каждый рапорт индивидуально.

Военнослужащий должен подать этот документ непосредственно своему командиру подразделения не позднее чем за 15 календарных дней до начала отпуска, установленного графиком.

В тексте обязательно указываются даты выезда и возвращения, точный адрес пребывания за границей, выбранный вид транспорта и конкретный пункт пропуска.

Оформить такое заявление сейчас можно и в электронном формате через приложение «Армия+». Однако важно помнить, что сама по себе подача рапорта не дает автоматического права на выезд, ведь последнее слово остается за командиром.

Для беспрепятственного прохождения пограничного контроля военнослужащему необходимо заранее подготовить следующий пакет документов:

действительный загранпаспорт;

удостоверение офицера или военный билет;

отпускной билет установленного образца;

выписка из приказа командира части, в которой четко указано разрешение на выезд за границу.

Именно наличие и безупречное оформление этих документов подтверждают законность международной поездки и снимают вопросы у представителей Госпогранслужбы.

Новини.LIVE сообщали, что за совершение проступков, игнорирование уставных требований или нарушение действующих законов военнослужащих могут привлечь к административной ответственности. Командиры и суды могут ограничиться денежным штрафом или же применить значительно более строгую меру.

Также в Минобороны пояснили, могут ли человеку отказать в мобилизации, если его близкие родственники проживают в России.