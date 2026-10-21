Військовослужбовці ЗСУ Фото: 34 окрема бригада морської піхоти "Борисфен"

Щоб уникнути проблем під час поїздки додому, військовим необхідно ретельно перевіряти відпускний квиток ще у військовій частині. Є чітко визначений перелік головних документів для відпустки, правила виїзду за кордон та нюанси нарахування додаткового часу на дорогу.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на дані від Міністерства оборони України.

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Які документи потрібні військовому для відпустки

Вирушити у відпустку військовослужбовець може лише після того, як командир підпише відповідний наказ. Жодні усні дозволи чи просто поданий у штаб рапорт не є законною підставою покинути межі гарнізону.

У дорогу захисникам обов'язково слід взяти:

Документ для посвідчення особи. Це може бути класичний паперовий військовий квиток, посвідчення офіцера або ж електронний аналог у застосунку "Армія+" (у програмі він має чітку назву "Військовий документ").

Відпускний квиток. Це головне підтвердження легального перебування бійця поза частиною. Цей папірець діє виключно в парі з посвідченням особи. Його форму суворо затверджено наказом Головнокомандувача ЗСУ № 40 від 31 січня 2024 року (додаток 30 до Інструкції з діловодства у Збройних Силах України).

Закордонний паспорт та витяг із наказу по стройовій частині про вибуття. Набір знадобиться лише тим, хто планує провести відпустку в іншій країні.

Сам відпускний квиток необхідно зберігати до кінця подорожі, оскільки він потрібен для взяття та зняття з обліку безпосередньо за місцем відпочинку.

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Які документи мають бути обов'язково у паперовому форматі

Із липня 2026 року для бійців ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту, чиї дані успішно підтверджені в реєстрах, повноцінно працює електронний військово-обліковий документ (еВОД). Цифрова версія з "Армія+" має таку ж юридичну вагу, як і паперова книжечка. Дійсність профілю інспектори перевіряють за допомогою спеціального сканера у застосунку: згенерований QR-код є активним рівно три хвилини, після чого відбувається його автоматичне оновлення.

Які документи треба мати військовому із собою у відпустці. Фото: Міністерство оборони України

Проте слід пам'ятати, щол для роботи програми потрібен інтернет. Щоби не затриматися в дорозі через відсутність зв'язку, Міноборони наполегливо радить завжди мати при собі паперовий військовий квиток чи посвідчення офіцера.

До того ж, якщо на екрані замість "Військового документа" світиться статус "Посвідчення захисника", він не замінює військово-облікового документа. У таких випадках паперовий оригінал є безальтернативним.

Як перевірити відпускний квиток

Аби не довелося повертатися назад із вокзалу, документ дуже важливо ретельно перевірити ще до виходу з території частини.

Що треба обов'язково перевірити у відпускному квитку:

Вид та дати відпустки : назва, тривалість, точний день початку та дата закінчення мають повністю відповідати тексту наказу.

: назва, тривалість, точний день початку та дата закінчення мають повністю відповідати тексту наказу. Дата і місце повернення . У квитку окремим рядком вказують, куди саме і коли боєць зобов'язаний прибути після відпочинку. Ця дата має враховувати наданий час на дорогу.

. У квитку окремим рядком вказують, куди саме і коли боєць зобов'язаний прибути після відпочинку. Ця дата має враховувати наданий час на дорогу. Місце проведення . Вписаний населений пункт має збігатися з локацією, яку погодило командування.

. Вписаний населений пункт має збігатися з локацією, яку погодило командування. Підпис і печатка . Бланк вважається дійсним лише за наявності мокрої печатки військової частини та підпису командира або уповноваженої особи, яка виконує його обов'язки.

. Бланк вважається дійсним лише за наявності мокрої печатки військової частини та підпису командира або уповноваженої особи, яка виконує його обов'язки. Особиста інформація. Слід пересвідчитися, що прізвище, ім'я, по батькові та військове звання написані без жодної помилки.

Як вираховується час на дорогу у відпустці

Для щорічної основної відпустки та відпустки за сімейними обставинами держава не вираховує час проїзду в межах України із загальної кількості днів відпочинку. Проте на дорогу можуть виділити не більше двох діб у кожний бік.

Виїзд за кордон у відпустку для військовослужбовців і перетин пункту пропуску

Перетин державного кордону під час відпустки вимагає окремого дозволу. Рішення про поїздку за межі країни ухвалює виключно командир військової частини, розглядаючи кожен рапорт індивідуально.

Захисник має подати цей документ безпосередньо своєму командиру підрозділу щонайменше за 15 календарних днів до старту відпочинку, визначеного графіком.

У тексті обов'язково прописуються дати виїзду та повернення, точна адреса перебування за кордоном, обраний вид транспорту та конкретний пункт пропуску.

Оформити таку заяву зараз дозволяють і в електронному форматі через застосунок "Армія+". Проте, важливо пам'ятати, що саме лише подання рапорту не дає автоматичного права на виїзд, адже остаточне слово залишається за командиром.

Для безперешкодного проходження прикордонного контролю військовослужбовцю необхідно завчасно підготувати такий пакет документів:

дійсний закордонний паспорт;

посвідчення офіцера або військовий квиток;

відпускний квиток встановленого зразка;

витяг із наказу командира частини, де чітко вказано дозвіл на виїзд за кордон.

Саме наявність та бездоганне оформлення цих паперів підтверджують законність міжнародної поїздки та знімають питання у представників Держприкордонслужби.

Новини.LIVE інформували, що за вчинення проступків, ігнорування статутних вимог чи порушення чинних законів військовослужбовців можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Командири та суди можуть обмежитися грошовим штрафом або ж застосувати значно суворіший захід.

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