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Главная Мобилизация Болезнь не освобождает от обновления данных: как обновиться через "Резерв+"

Болезнь не освобождает от обновления данных: как обновиться через "Резерв+"

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 20:00
Болезнь не освобождает от необходимости обновлять данные: как обновить данные через Резерв+
Приложение "Резерв+", в котором можно обновить данные удаленно. Фото: Новини.LIVE

Военно-учетные данные всех граждан, состоящих на воинском учете, должны быть обновлены. Это требование остается в силе и в 2026 году. Если гражданин по состоянию здоровья не может посетить ТЦК, он имеет право обновить данные дистанционно, через "Резерв+".

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет и обновление военно-учетных данных

В Украине военному учету подлежит все мужское население в возрасте от 17 до 60 лет. Также на военном учете могут находиться и некоторые женщины, в частности, выпускницы медицинских учебных заведений и работницы медицинской сферы.

Нахождение на воинском учете налагает на граждан соответствующие обязанности. Это, например, обязанность сообщать в территориальные центры комплектования обо всех изменениях в личных данных.

В 2024 году после изменений в законодательстве было объявлено о массовом обновлении военно-учетных данных. Все граждане, состоящие на воинском учете, должны были явиться в ТЦК или каким-либо другим способом обновить свои данные.

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По окончании этого периода само требование об обновлении военно-учетных данных никуда не делось. К юристам обратился гражданин, который до сих пор не обновил данные.

Мужчина рассказал, что он сейчас серьезно болен и не может передвигаться, то есть не дойдет до территориального центра комплектования. Гражданин уточнил, нужно ли ему обновлять военно-учетные данные и как это сделать.

Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что требование обновления данных остается актуальным. Юрист Владислав Дерий пояснил: "Вы можете обновить данные через "Резерв+".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как обновить военно-учетные данные в 2026 году.

Пройти процесс обновления военно-учетных данных военнообязанный гражданин может и в 2026 году. Юристы объяснили, как это сделать и какие последствия могут иметь место в такой ситуации.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, что ответственность за обновление данных в 2026 году отменили, но само требование остается.

Граждан, не обновивших в 2024 году военно-учетные данные, могли объявить в розыск. По состоянию на май 2026 года розыск уже отменен в связи с истечением срока привлечения к административной ответственности. Но требование обновить военно-учетные данные осталось актуальным.

личные данные ТЦК и СП Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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