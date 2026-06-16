Хвороба не звільняє від оновлення даних: як оновитися через "Резерв+"

Застосунок "Резерв+", де можна оновити дані дистанційно. Фото: Новини.LIVE

Військово-облікові дані усіх громадян на військовому обліку мають бути оновлені. Ця вимога залишається чинною і у 2026 році. Якщо громадянин за станом здоров’я не може відвідати ТЦК, він має право оновити дані дистанційно, через "Резерв+".

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік та оновлення військово-облікових даних

В Україні військовому обліку підлягає усе чоловіче населення віком від 17 до 60 років. Також на військовому обліку можуть перебувати і деякі жінки, зокрема, випускниці медичних навчальних закладів та працівниці медичної сфери.

Перебування на військовому обліку накладає на громадян відповідні обов’язки. Це, наприклад, обов’язки повідомляти в територіальні центри комплектування усі зміни у особистих даних.

В 2024 році після змін у законодавстві було оголошено про масове оновлення військово-облікових даних. Усі громадяни на військовому обліку мали з’явитися до ТЦК чи якимось іншим способом оновити свої дані.

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Після завершення цього періоду сама вимога щодо оновлення військово-облікових даних нікуди не ділася. До юристів звернувся громадянин, який досі не оновив дані.

Чоловік розповів, що він зараз серйозно хворий і не може пересуватися, тобто не дійде до територіального центру комплектування. Громадянин уточнив, чи потрібно йому оновлювати військово-облікові дані і як це зробити.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, зазначили, що вимога оновлення даних залишається актуальною. Юрист Владислав Дерій пояснив: "Ви можете оновити дані через "Резерв+".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як оновити військово-облікові дані у 2026 році.

Пройти процес оновлення військово-облікових даних військовозобов’язаний громадянин може і в 2026 році. Юристи пояснили, як це зробити і які наслідки можуть мати місце у такій ситуації.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що відповідальність за оновлення даних у 2026 році скасували, але сама вимога залишається.

Громадян, які не оновили 2024 року військово-облікові дані, могли оголосити у розшук. Станом на травень 2026-го розшук уже скасований через спливання строку притягнення до адміністративної відповідальності. Але вимога оновити військово-облікові дані залишилася актуальною.