Україна
БОВП для тех, кто ранее служил — надо ли проходить

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 12:20
Базовая подготовка мобилизованных - надо ли проходить бывшим срочникам
Мобилизованные граждане на БОВП. Фото: 150 учебный центр Командования Сил ТрО ВСУ

Даже если мобилизованный гражданин ранее отслужил срочную или контрактную военную службу, он все равно должен пройти этап базовой общей военной подготовки. В этой ситуации все зависит от того, как давно происходил процесс военной службы.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

БОВП надо пройти

Военнослужащие, которые были мобилизованы во время действия военного положения, должны пройти курс базовой общей военной подготовки.

К юристам обратился гражданин, который отслужил срочную службу в 1993-1994 годах.

Мужчина поинтересовался, должен ли он проходить курс БОВП, или может обойтись без этого этапа в военной службе.

"Да, Вы должны проходить БОВП, ведь срочную военную службу Вы прошли уже более 20 лет назад", — отметил в ответе гражданину адвокат Вячеслав Кирда.

Временные рамки для базовой военной подготовки

Другой адвокат, Юрий Айвазян, объяснил, почему именно такой гражданин, который уже проходил военную службу, все равно должен пройти курс базовой общей военной подготовки.

"Программа БОВП является обязательной для подготовки лиц, которые ранее не проходили военную службу и/или имеют перерыв в военной службе более десяти лет", — отметил юрист.

Таким образом, в этом году без этапа базовой военной подготовки смогут обойтись мобилизованные, которые проходили срочную или контрактную службу после 2016 года.

Напомним, мы ранее писали о том, как в 2025 году изменился процесс базовой общей военной подготовки.

Добавим, мы сообщали о том, что мобилизованный гражданин должен взять с собой в учебный центр и прохождение БОВП.

