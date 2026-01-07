Базова підготовка мобілізованих - чи треба проходити колишнім строковикам

Мобілізовані громадяни на БЗВП. Фото: 150 навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ

Навіть якщо мобілізований громадянин раніше відслужив строкову чи контрактну військову службу, він все одно повинен пройти етап базової загальної військової підготовки. У цій ситуації усе залежить від того, як давно відбувався процес військової служби.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

БЗВП треба пройти

Військовослужбовці, які були мобілізовані під час дії воєнного стану, повинні пройти курс базової загальної військової підготовки.

До юристів звернувся громадянин, який відслужив строкову службу у 1993-1994 роках.

Чоловік поцікавився, чи повинен він проходити курс БЗВП, чи може обійтись без цього етапу у військовій службі.

"Так, Ви повинні проходити БЗВП, адже строкову військову службу Ви пройшли вже більше 20 років тому", — зазначив у відповіді громадянину адвокат В’ячеслав Кирда.

Часові рамки для базової військової підготовки

Інший адвокат, Юрій Айвазян, пояснив, чому саме такий громадянин, який уже проходив військову службу, все одно має пройти курс базової загальної військової підготовки.

"Програма БЗВП є обов’язковою для підготовки осіб, які раніше не проходили військову службу або/та мають перерву у військовій службі більше ніж десять років", — наголосив юрист.

Таким чином, цього року без етапу базової військової підготовки зможуть обійтись мобілізовані, які проходили строкову чи контрактну службу після 2016 року.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як у 2025 році змінився процес базової загальної військової підготовки.

Додамо, ми повідомляли про те, що мобілізований громадянин має взяти з собою до навчального центру і проходження БЗВП.