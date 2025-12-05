Командирам дадут больше свободы — фрагментацию фронта попытаются убрать

Новобранцы ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Правила распределения мобилизованных изменят. В ближайшее время на заседании Ставки Верховного главнокомандующего представят новые варианты решений. Ключевая идея — позволить боевым бригадам самостоятельно готовить часть новобранцев.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса в комментарии изданию "Левый берег".

Больше полномочий командирам

Суть изменений проста. Часть мобилизованных хотят направлять на базовую подготовку непосредственно в бригады. Это не отменяет работу учебных центров, но это даст командирам на фронте стабильность.

По словам Палисы, это позволит накапливать силы под конкретные задачи. Командование сможет восстанавливать подразделения по собственному плану. Это ресурс, который не забирают у Генштаба, а делают более гибким.

Новый подход должен решать проблему "фрагментации" на фронте. Это касается и бригад, и корпусов.

Если систему отладят, командиры получат исходные данные для среднесрочного прогнозирования своих действий. Сейчас над этими изменениями в Офисе президента работают совместно с начальником Генштаба Андреем Гнатовым.

Ранее сообщалось, что военнообязанный может самостоятельно выбрать себе подразделение и служить в тыловых частях. В рядах защитников Украины не хватает делопроизводителей, кладовщиков, водителей, аккумуляторщиков, поваров, медиков.

А представитель Верховной Рады Федор Вениславский заявил, что количество конфликтов во время мобилизационных мероприятий незначительно. Скандалы случаются лишь в 5% из 100%.