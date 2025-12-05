Командирам дадуть більше свободи — фрагментацію фронту спробують прибрати

Новобранці ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Правила розподілу мобілізованих змінять. Найближчим часом на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача представлять нові варіанти рішень. Ключова ідея — дозволити бойовим бригадам самостійно готувати частину новобранців.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента Павло Паліса у коментарі виданню "Лівий берег".

Більше повноважень командирам

Суть змін проста. Частину мобілізованих хочуть направляти на базову підготовку безпосередньо в бригади. Це не скасовує роботу навчальних центрів, але це дасть командирам на фронті стабільність.

За словами Паліси, це дозволить накопичувати сили під конкретні завдання. Командування зможе відновлювати підрозділи за власним планом. Це ресурс, який не забирають у Генштабу, а роблять гнучкішим.

Новий підхід має розв'язувати проблему "фрагментації" на фронті. Це стосується і бригад, і корпусів.

Якщо систему налагодять, командири отримають вихідні дані для середньострокового прогнозування своїх дій. Зараз над цими змінами в Офісі президента працюють спільно з начальником Генштабу Андрієм Гнатовим.

Раніше повідомлялось, що військовозобов'язаний може самостійно обрати собі підрозділ і служити в тилових частинах. У лавах захисників України бракує діловодів, комірників, водіїв, акумуляторників, кухарів, медиків.

А представник Верховної Ради Федір Веніславський заявив, що кількість конфліктів під час мобілізаційних заходів незначна. Скандали трапляються лише в 5% зі 100%.