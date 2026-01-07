Бронирование без ВВК - в какой инстанции забронированный будет иметь проблемы

Бронь без ВВК — когда возникнут проблемы
Если у гражданина, который на основании состояния здоровья был забронирован от мобилизации, нет с собой свидетельства о болезни, у него могут возникнуть проблемы. Это, в частности, будет касаться пересечения границы.
Как отреагируют ТЦК и пограничники
К юристам обратился гражданин, который оформил бронирование от мобилизации на основании непригодности к военной службе.
Мужчина отметил, что у него нет номера протокола ВВК и свидетельства о болезни.
Гражданин поинтересовался, не возникнут ли у него проблемы в связи с этим.
"При встрече с группой оповещения проблем не возникнет", — заверил, комментируя ситуацию, адвокат Юрий Айвазян.
Что касается пограничников, добавил юрист, то иногда при пересечении границы последние требуют справку ВВК или свидетельство о болезни
"Все зависит от даты прохождения последней военно-врачебной комиссии", — подчеркнул Айвазян.
Проблем не будет, но нужен документ
Другой адвокат, Вячеслав Кирда, предположил, что в такой ситуации применить к гражданину какие-то санкции вряд ли реально.
"В целом проблем быть не должно, но Вам надо истребовать копию свидетельства о болезни все же", — отметил юрист.
Кирда пояснил, что для получения этого документа нужно самостоятельно обратиться в ТЦК или подать через адвоката соответствующий запрос.
