Україна
Бронь без ВВК — когда возникнут проблемы

Бронь без ВВК — когда возникнут проблемы

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 20:00
Бронирование без ВВК - в какой инстанции забронированный будет иметь проблемы
Пограничник проверяет документы. Фото: Западное региональное управление ГПСУ

Если у гражданина, который на основании состояния здоровья был забронирован от мобилизации, нет с собой свидетельства о болезни, у него могут возникнуть проблемы. Это, в частности, будет касаться пересечения границы.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Как отреагируют ТЦК и пограничники

К юристам обратился гражданин, который оформил бронирование от мобилизации на основании непригодности к военной службе.

Мужчина отметил, что у него нет номера протокола ВВК и свидетельства о болезни.

Гражданин поинтересовался, не возникнут ли у него проблемы в связи с этим.

"При встрече с группой оповещения проблем не возникнет", — заверил, комментируя ситуацию, адвокат Юрий Айвазян.

Что касается пограничников, добавил юрист, то иногда при пересечении границы последние требуют справку ВВК или свидетельство о болезни

"Все зависит от даты прохождения последней военно-врачебной комиссии", — подчеркнул Айвазян.

Проблем не будет, но нужен документ

Другой адвокат, Вячеслав Кирда, предположил, что в такой ситуации применить к гражданину какие-то санкции вряд ли реально.

"В целом проблем быть не должно, но Вам надо истребовать копию свидетельства о болезни все же", — отметил юрист.

Кирда пояснил, что для получения этого документа нужно самостоятельно обратиться в ТЦК или подать через адвоката соответствующий запрос.

Напомним, мы ранее писали о том, повлияет ли отсутствие военно-учетной специальности в "Резерв+" на возможность бронирования.

Добавим, мы сообщали о том, что в Украине размер заработной платы для бронирования от мобилизации изменится с января 2026 года.

мобилизация бронирование отсрочка ВВК ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
