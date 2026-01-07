Бронювання без ВЛК - у якій інстанції заброньований матиме проблеми

Прикордонник перевіряє документи. Фото: Західне регіональне управління ДПСУ

Якщо у громадянина, який на підставі стану здоров’я був заброньований від мобілізації, немає з собою свідоцтва про хворобу, у нього можуть виникнути проблеми. Це, зокрема, стосуватиметься перетину кордону.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Як відреагують ТЦК та прикордонники

До юристів звернувся громадянин, який оформив бронювання від мобілізації на підставі непридатності до військової служби.

Чоловік зазначив, що у нього немає номера протоколу ВЛК та свідоцтва про хворобу.

Громадянин поцікавився, чи не виникнуть у нього проблеми у зв’язку із цим.

"При зустрічі із групою оповіщення проблем не виникне", — запевнив, коментуючи ситуацію, адвокат Юрій Айвазян.

Щодо прикордонників, додав юрист, то іноді при перетині кордону останні вимагають довідку ВЛК або свідоцтво про хворобу

"Все залежить від дати проходження останньої військово-лікарської комісії", — підкреслив Айвазян.

Проблем не буде, але потрібен документ

Інший адвокат, В’ячеслав Кирда, припустив, що у такій ситуації застосувати до громадянина якісь санкції навряд чи реально.

"Загалом проблем бути не повинно, але Вам треба витребувати копію свідоцтва про хворобу все ж таки", — наголосив юрист.

Кирда пояснив, що для отримання цього документу потрібно самостійно звернутися до ТЦК чи подати через адвоката відповідний запит.

