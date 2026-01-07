Відео
Україна
Головна Мобілізація Бронь без ВЛК — коли виникнуть проблеми

Бронь без ВЛК — коли виникнуть проблеми

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 20:00
Бронювання без ВЛК - у якій інстанції заброньований матиме проблеми
Прикордонник перевіряє документи. Фото: Західне регіональне управління ДПСУ

Якщо у громадянина, який на підставі стану здоров’я був заброньований від мобілізації, немає з собою свідоцтва про хворобу, у нього можуть виникнути проблеми. Це, зокрема, стосуватиметься перетину кордону.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Як відреагують ТЦК та прикордонники

До юристів звернувся громадянин, який оформив бронювання від мобілізації на підставі непридатності до військової служби.

Чоловік зазначив, що у нього немає номера протоколу ВЛК та свідоцтва про хворобу.

Громадянин поцікавився, чи не виникнуть у нього проблеми у зв’язку із цим.

"При зустрічі із групою оповіщення проблем не виникне", — запевнив, коментуючи ситуацію, адвокат Юрій Айвазян.

Щодо прикордонників, додав юрист, то іноді при перетині кордону останні вимагають довідку ВЛК або свідоцтво про хворобу

"Все залежить від дати проходження останньої військово-лікарської комісії", — підкреслив Айвазян.

Проблем не буде, але потрібен документ

Інший адвокат, В’ячеслав Кирда, припустив, що у такій ситуації застосувати до громадянина якісь санкції навряд чи реально.

"Загалом проблем бути не повинно, але Вам треба витребувати копію свідоцтва про хворобу все ж таки", — наголосив юрист.

Кирда пояснив, що для отримання цього документу потрібно самостійно звернутися до ТЦК чи подати через адвоката відповідний запит.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи вплине відсутність військово-облікової спеціальності у "Резерв+" на можливість бронювання.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Україні розмір заробітної плати для бронювання від мобілізації зазнає змін з січня 2026 року.

мобілізація бронювання відстрочка ВЛК ТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
