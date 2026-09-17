Имеет ли право директор забрать бронь от мобилизации у подчиненного

Ведение документации и приложение Резерв+. Фото: коллаж Новини.LIVE

Руководители критически важных предприятий имеют полное законное право инициировать отмену отсрочки от мобилизации своих работников. Аннулировать бронирование они могут в любой момент через портал "Дія".

Такое объяснение предоставила эксперт по трудовому праву, военному учету и бронированию Татьяна Донец, передает Новини.LIVE.

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Какое право руководитель имеет право резко аннулировать бронирование

Сотрудники критически важных предприятий могут потерять отсрочку от призыва по инициативе своего работодателя. Руководство таких компаний наделено полномочиями отменять бронирование подчиненных в любой момент. Хотя юридически этот процесс нельзя назвать абсолютно безосновательным, фактически для лишения брони достаточно желания директора.

Все законные причины для аннулирования отсрочок собраны в 31-м пункте Порядка бронирования, утвержденном украинским правительством постановлением №76 от 27 января 2023 года. Среди перечисленных в документе условий есть такие, которые позволяют работодателю не объяснять работнику мотивы своего решения.

В частности, для критически важных предприятий и учреждений действует восьмой подпункт данного правила. Согласно тексту правительственного постановления: "Предоставленная отсрочка подлежит аннулированию в случае: обоснованного представления руководителя критически важного предприятия, критически важного учреждения средствами Портала Дія".

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Таким образом, механизм позволяет директорам использовать государственный портал "Действие" для быстрой отмены брони. На практике это означает, что для реализации такого шага руководителю не требуется никаких дополнительных причин или веских оснований, кроме собственного решения аннулировать отсрочку конкретного сотрудника.

Новини.LIVE писали, что правила и механизм бронирования во время военного положения четко регламентируются профильным законом о мобилизации и постановлением Кабмина №76. Эта нормативная база устанавливает исчерпывающий перечень критериев для получения отсрочки, сроки ее действия.

Для предприятий, успешно прошедших процедуру подтверждения критической важности, полученное распоряжение служит официальным документом для последующих сверок из ТЦК. Эксперты по трудовому праву дали советы, где лучше сохранять новый отчет о критичности после летних проверок.