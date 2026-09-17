Чи має право директор забрати бронь від мобілізації у підлеглого

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Керівники критично важливих підприємств мають повне законне право ініціювати скасування відстрочки від мобілізації для своїх працівників. Анулювати бронювання вони можуть в будь-який момент через портал "Дія".

Таке пояснення надала експерт з питань трудового права, військового обліку і бронювання Тетяна Донець, передає Новини.LIVE.

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Яке право керівник має право різко анулювати бронювання

Працівники критично важливих підприємств можуть втратити відстрочку від призову за ініціативою свого роботодавця. Керівництво таких компаній наділене повноваженнями скасовувати бронювання підлеглих у будь-який момент. Хоча юридично цей процес не можна назвати абсолютно безпідставним, фактично для позбавлення броні достатньо лише бажання директора.

Усі законні причини для анулювання відстрочок зібрані у 31-му пункті Порядку бронювання, який український уряд затвердив постановою №76 від 27 січня 2023 року. Серед перелічених у документі умов є такі, що дозволяють роботодавцю не пояснювати працівнику мотиви свого рішення.

Зокрема, для критично важливих підприємств та установ діє восьмий підпункт згаданого правила. Згідно з текстом урядової постанови, "Надана відстрочка підлягає анулюванню у разі: обґрунтованого подання керівника критично важливого підприємства, критично важливої установи засобами Порталу Дія".

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Таким чином, механізм дозволяє директорам використовувати державний портал "Дія" для швидкого скасування броні. На практиці це означає, що для реалізації такого кроку керівнику не потрібні жодні додаткові причини чи вагомі підстави, окрім власного рішення анулювати відстрочку конкретного співробітника.

Новини.LIVE писали про те, що правила та механізм бронювання під час воєнного стану чітко регламентуються профільним законом про мобілізацію та постановою Кабміну № 76. Ця нормативна база встановлює вичерпний перелік критеріїв для отримання відстрочки, терміни її дії.

Для підприємств, які успішно пройшли процедуру підтвердження критичної важливості, отримане розпорядження слугує офіційним документом для наступних звірок із ТЦК. Експерти з трудового права дали поради, де краще зберігати новий звіт про критичність після літніх перевірок.