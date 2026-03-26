Україна
Бронь ограниченно годного не аннулируется после отмены статуса

Бронь ограниченно годного не аннулируется после отмены статуса

Дата публикации 26 марта 2026 20:00
Бронь ограниченно годного не аннулируется после отмены статуса
Гражданин на комиссии. Фото: МОТЦК

Бронирование военнообязанного гражданина не зависит от его пригодности к военной службе. Так, ограниченно годные граждане имели право получить бронь от мобилизации. И отмена этого статуса не аннулировала бронирование.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Бронирование ограниченного годного

Бронирование от мобилизации является законным способом избежать призыва в ВСУ в особый период. Это право предоставляется не всем, а только отдельной категории военнообязанных.

Этой категорией являются сотрудники предприятий и организаций, признанных критически важными для украинской экономики. К юристам обратился гражданин, который имеет действующее бронирование от призыва.

При этом мужчина отметил, что при получении брони он еще имел статус "ограниченно годный", который теперь уже не существует, поэтому гражданин получил другой статус на воинском учете (не пройдя ВВК). Он поинтересовался, не отменит ли это его бронирование.

Отменить бронь невозможно

Юристы объяснили, что у этого гражданина нет оснований для волнения. Его бронированию ничего не угрожает.

Адвокат Юрий Айвазян отметил: "Вашу бронь не могут признать недействительной на основании непрохождения ВВК. Ваш работодатель вполне правомерно забронировал Вас, не нарушая при этом требования законодательства".

Таким образом, бронирование не зависит от состояния пригодности работника критически важного предприятия к военной службе. Единственное, что может грозить такому лицу, это штраф за не пройденную военно-врачебную комиссию.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, сразу ли появится новая бронь в процессе перебронирования.

Бронирование работников критически важных предприятий не является автоматическим процессом. Юристы объяснили, как долго происходит процесс перебронирования, сколько времени отводит закон на оформление новой брони для сотрудника.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что без уплаты штрафа невозможно будет оформить бронь.

Военнообязанный гражданин, который потерял бронь после окончания срока действия, может не успеть оформить новую бронь. Территориальный центр комплектования имеет право в этот период наложить на гражданина штраф и объявить его в розыск. Украинские юристы объяснили, можно ли получить новую бронь во время пребывания в розыске ТЦК.

ограниченно пригодные Бронь от мобилизации
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
