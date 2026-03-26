Бронь обмежено придатного не анулюється після скасування статусу

Бронювання військовозобов’язаного громадянина не залежить від його придатності до військової служби. Так, обмежено придатні громадяни мали право отримати бронь від мобілізації. І скасування цього статусу не анулювало бронювання.

Бронювання обмеженого придатного

Бронювання від мобілізації є законним способом уникнути призову до ЗСУ в особливий період. Це право надається не усім, а лише окремій категорії військовозобов’язаних.

Цією категорію є співробітники підприємств та організацій, визнаних критично важливими для української економіки. До юристів звернувся громадянин, який має чинне бронювання від призову.

При цьому чоловік наголосив, що під час отримання броні він ще мав статус "обмежено придатний", який тепер вже не існує, тож громадянин отримав інший статус на військовому обліку (не пройшовши ВЛК). Він поцікавився, чи не скасує це його бронювання.

Скасувати бронь неможливо

Юристи пояснили, що у цього громадянина немає підстав для хвилювання. Його бронюванню нічого не загрожує.

Адвокат Юрій Айвазян наголосив: "Вашу бронь не можуть визнати недійсною на підставі непроходження ВЛК. Ваш роботодавець цілком правомірно забронював Вас, не порушуючи при тому вимоги законодавства".

Таким чином, бронювання не залежить від стану придатності працівника критично важливого підприємства до військової служби. Єдине, що може загрожувати такій особі, це штраф за не пройдену військово-лікарську комісію.

Бронювання працівників критично важливих підприємств не є автоматичним процесом. Юристи пояснили, як довго відбувається процес перебронювання, скільки часу відводить закон на оформлення нової броні для співробітника.

Військовозобов’язаний громадянин, який втратив бронювання після закінчення терміну дії, може не встигнути оформити нову бронь. Територіальний центр комплектування має право у цей період накласти на громадянина штраф і оголосили його у розшук. Українські юристи пояснили, чи можна отримати нове бронювання під час перебування у розшуку ТЦК.