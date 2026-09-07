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Главная Мобилизация Бронь от мобилизации: кому и на какой срок она предоставляют

Бронь от мобилизации: кому и на какой срок она предоставляют

Ua ru
7 сентября 2026 07:00
Как оформить бронирование от призыва и как долго оно действует
Бронирование работников через портал "Дія". Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

В условиях военного положения и мобилизации в Украине вопрос о бронировании остается важным для многих работников и компаний. О порядке этой процедуры говорится в законе о мобилизации и постановлении Кабмина № 76. Эти документы определяют, кто имеет право на бронь, как долго она действует и почему оформить ее можно только через работодателя.

Об этом со ссылкой на материал издания OBOZ.UA сообщает Новини.LIVE.

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Кто имеет право на бронь и как её получить

Получить бронь могут только те, кто работает в критически важных компаниях. Речь идет о бизнесе и учреждениях, которые поддерживают ВСУ, обеспечивают работу экономики или жизнедеятельность городов.

Самостоятельно подать заявление на бронирование человек не может. Все документы готовит и отправляет руководитель предприятия через портал "Дія". Именно компания решает, кого внести в списки забронированных.

Бронь предоставляют на год. Автоматического продления бронирования нет. Когда срок истекает, работодатель должен подавать документы заново.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Politeka сообщал, что во время военного положения мобилизованные могут перейти на службу по контракту. В таком случае такие бойцы получают единовременную денежную помощь, подъемные выплаты и компенсацию за аренду жилья. Переход на контракт — не обязательное условие, а добровольный выбор.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины сообщало, что стандартный медосмотр на ВВК состоит из посещения восьми врачей. Продолжительность прохождения комиссии зависит от того, есть ли у человека патологии. Могут понадобиться дополнительное прохождение МРТ или стационарное обследование.

военный призыв мобилизация бронирование военнообязанные военная служба
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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