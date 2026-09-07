Как оформить бронирование от призыва и как долго оно действует

Бронирование работников через портал "Дія". Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

В условиях военного положения и мобилизации в Украине вопрос о бронировании остается важным для многих работников и компаний. О порядке этой процедуры говорится в законе о мобилизации и постановлении Кабмина № 76. Эти документы определяют, кто имеет право на бронь, как долго она действует и почему оформить ее можно только через работодателя.

Об этом со ссылкой на материал издания OBOZ.UA сообщает Новини.LIVE.

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Кто имеет право на бронь и как её получить

Получить бронь могут только те, кто работает в критически важных компаниях. Речь идет о бизнесе и учреждениях, которые поддерживают ВСУ, обеспечивают работу экономики или жизнедеятельность городов.

Самостоятельно подать заявление на бронирование человек не может. Все документы готовит и отправляет руководитель предприятия через портал "Дія". Именно компания решает, кого внести в списки забронированных.

Бронь предоставляют на год. Автоматического продления бронирования нет. Когда срок истекает, работодатель должен подавать документы заново.

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