Как оформить бронирование от призыва и как долго оно действует

Бронь от мобилизации: кому и на какой срок она предоставляют
В условиях военного положения и мобилизации в Украине вопрос о бронировании остается важным для многих работников и компаний. О порядке этой процедуры говорится в законе о мобилизации и постановлении Кабмина № 76. Эти документы определяют, кто имеет право на бронь, как долго она действует и почему оформить ее можно только через работодателя.
Об этом со ссылкой на материал издания OBOZ.UA сообщает Новини.LIVE.
Кто имеет право на бронь и как её получить
Получить бронь могут только те, кто работает в критически важных компаниях. Речь идет о бизнесе и учреждениях, которые поддерживают ВСУ, обеспечивают работу экономики или жизнедеятельность городов.
Самостоятельно подать заявление на бронирование человек не может. Все документы готовит и отправляет руководитель предприятия через портал "Дія". Именно компания решает, кого внести в списки забронированных.
Бронь предоставляют на год. Автоматического продления бронирования нет. Когда срок истекает, работодатель должен подавать документы заново.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Politeka сообщал, что во время военного положения мобилизованные могут перейти на службу по контракту. В таком случае такие бойцы получают единовременную денежную помощь, подъемные выплаты и компенсацию за аренду жилья. Переход на контракт — не обязательное условие, а добровольный выбор.
Также Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины сообщало, что стандартный медосмотр на ВВК состоит из посещения восьми врачей. Продолжительность прохождения комиссии зависит от того, есть ли у человека патологии. Могут понадобиться дополнительное прохождение МРТ или стационарное обследование.