Як оформити бронювання від призову та скільки воно діє

Бронювання працівників через портал "Дія". Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

В умовах воєнного стану і мобілізації в Україні питання бронювання залишається важливим для багатьох працівників і компаній. Про порядок цієї процедури йдеться в законі про мобілізацію та постанові Кабміну № 76. Ці документи визначають, хто має право на бронь, скільки вона діє та чому оформити її можна лише через роботодавця.

Про це з посиланням на матеріал видання OBOZ.UA передає Новини.LIVE.

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Хто має право на бронь та як її отримати

Отримати бронювання можуть лише ті, хто працює у критично важливих компаніях. Ідеться про бізнес та установи, що підтримують ЗСУ, забезпечують роботу економіки чи життєдіяльність міст.

Самостійно подати заяву на бронювання людина не може. Усі документи готує та надсилає керівник підприємства через портал "Дія". Саме компанія вирішує, кого внести до списків заброньованих.

Бронь надають на рік. Автоматичного продовження бронювання немає. Коли термін закінчується, роботодавець має подавати документи заново.

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