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Головна Мобілізація Бронь від мобілізації: кому і на який термін надають

Бронь від мобілізації: кому і на який термін надають

Ua ru
7 вересня 2026 07:00
Як оформити бронювання від призову та скільки воно діє
Бронювання працівників через портал "Дія". Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

В умовах воєнного стану і мобілізації в Україні питання бронювання залишається важливим для багатьох працівників і компаній. Про порядок цієї процедури йдеться в законі про мобілізацію та постанові Кабміну № 76. Ці документи визначають, хто має право на бронь, скільки вона діє та чому оформити її можна лише через роботодавця.

Про це з посиланням на матеріал видання OBOZ.UA передає Новини.LIVE.

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Хто має право на бронь та як її отримати 

Отримати бронювання можуть лише ті, хто працює у критично важливих компаніях. Ідеться про бізнес та установи, що підтримують ЗСУ, забезпечують роботу економіки чи життєдіяльність міст.

Самостійно подати заяву на бронювання людина не може. Усі документи готує та надсилає керівник підприємства через портал "Дія". Саме компанія вирішує, кого внести до списків заброньованих.

Бронь надають на рік. Автоматичного продовження бронювання немає. Коли термін закінчується, роботодавець має подавати документи заново.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на Politeka повідомляв, що під час воєнного стану мобілізовані можуть перейти на службу за контрактом. У такому разі такі бійці отримують одноразову грошову допомогу, підйомні виплати та компенсацію оренди житла. Перехід на контракт — не обов'язкова умова, а добровільний вибір. 

Також Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України писав, що стандартний медогляд на ВЛК складається з візиту до вісьмох лікарів. Тривалість проходження комісії залежить від того, чи є в людини патології. Можуть знадобитися додаткове проходження МРТ або стаціонарне обстеження.

військовий призов мобілізація бронювання військовозобов'язані військова служба
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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