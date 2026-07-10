Бронирование в сфере ИТ и телекоммуникаций — какие условия определяют критичность бизнеса

Человек за компьютером. Фото: Pixels

Министерство цифровых технологий обновило критерии, по которым будут определяться предприятия, учреждения и организации, имеющие важное значение для отрасли национальной экономики в сфере цифровизации. Получение такого статуса является одним из шагов к дальнейшему признанию предприятия критически важным, и при условии выполнения других требований законодательства это дает возможность резервировать военнообязанных работников.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает Новини.LIVE.

Какие предприятия могут получить соответствующий статус

В издании отмечается, что новые правила утверждены приказом Минцифры № 127 от 23 июня 2026 года. Документ был зарегистрирован в Министерстве юстиции 29 июня, вступил в силу 3 июля 2026 года и заменил предыдущий приказ №182 от 5 декабря 2024 года, который утратил силу.

В частности, в документе определен перечень критериев, по которым предприятия, учреждения и организации могут быть отнесены к числу имеющих важное значение для сферы цифровизации. Для этого достаточно соответствовать хотя бы одному из установленных критериев.

К этой категории относятся: IТ-сфера, государственные цифровые сервисы и электронные доверительные услуги. В частности:

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юридические лица, осуществляющие определенные виды деятельности в сфере ИТ (за исключением резидентов "Дия.Сити"), имеющие среднюю заработную плату не ниже эквивалента 1200 евро и среднеучетную численность персонала от девяти работников;

предприятия, занимающиеся разработкой, созданием, модернизацией, внедрением, развитием и техническим сопровождением государственных электронных реестров, информационных систем и баз данных;

поставщики облачной инфраструктуры и центров обработки данных, на которых функционируют государственные реестры, базы данных и информационные системы;

квалифицированные поставщики электронных доверительных услуг.

Также статус "важного значения" могут получать предприятия в сфере электронных коммуникаций и цифровой инфраструктуры. Среди них:

представительства иностранных производителей оборудования для ядра сетей электронных коммуникаций, используемого критически важными операторами, за исключением производителей из России, Беларуси и Ирана;

компании, предоставляющие услуги центров обработки данных, облачных платформ, резервного копирования, передачи данных, хостинга и обеспечивающие доступ к сетям обмена интернет-трафиком;

администраторы публичных доменов верхнего уровня, таких как .ua и .укр;

поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг, соответствующих требованиям приказа;

владельцев крупной телекоммуникационной инфраструктуры, в частности антенно-мачтовых сооружений, а также операторов международных телекоммуникационных соединений;

подрядные организации, строящие сети xPON и мобильной связи для операторов, определенных Минцифры;

операторов объектов критической инфраструктуры в сфере цифровой инфраструктуры и электронных коммуникаций;

предприятия, занимающиеся радиочастотным мониторингом или администрирующие централизованную базу перенесенных номеров.

Этот статус распространяется и на сферу инноваций, обороны и государственного управления: его могут получить:

предприятия, предоставляющие безвозвратную финансовую поддержку для развития ИТ-отрасли, инноваций, технологий, науки и креативных индустрий;

предприятия, осуществляющие информационное противодействие врагу с применением информационных, информационно-коммуникационных систем и интернета;

компании, получившие грантовую поддержку для реализации инновационных и технологических проектов в интересах обороны;

предприятия, находящиеся в сфере управления Минцифры или в отношении которых министерство осуществляет управление корпоративными правами государства.

Какие требования установлены для поставщиков электронных коммуникационных услуг

Утвержденный приказ установил также требования к поставщикам электронных коммуникационных услуг. Они могут претендовать на статус важных для отрасли цифровизации, если предоставляют свои услуги как минимум в одной области и их минимальный среднемесячный чистый доход превышает 500 тысяч гривен.

Для компаний, осуществляющих деятельность на территориях возможных или активных боевых действий, минимальный показатель чистого дохода установлен на уровне более 100 тысяч гривен. При этом услуги должны предоставляться с соблюдением условий, определенных приказом.

Помимо финансовых критериев, предприятия должны выполнять распоряжения Национального центра оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины. В частности, это касается обеспечения устойчивости сетей во время военного положения и отсутствия в перечне поставщиков, нарушивших эти требования.

Также документ предусматривает возможность получения статуса для предприятий, обеспечивающих электронные коммуникационные услуги центрам обработки данных, предоставляющих электронные коммуникационные сети или обеспечивающих доступ к сети обмена интернет-трафиком. Для подтверждения этого критерия необходимо иметь действующий договор с определенным Минцифрой критически важным оператором электронных коммуникаций. Такой договор должен быть заключен не менее чем за шесть месяцев до подачи заявления.

Вместе с заявлением предприятие подает налоговые накладные и квитанции об их регистрации в Едином реестре налоговых накладных за последние полгода, а также акты оказанных услуг, оформленные в соответствии с требованиями к использованию электронной подписи.

Для подтверждения соответствия любому из установленных критериев предприятие должно предоставить данные и необходимые справки, подписанные руководителем, несущим ответственность за достоверность представленных сведений. Если предприятие соответствует одному или нескольким критериям, определенным приказом, оно может быть признано имеющим важное значение для отрасли национальной экономики в сфере цифровизации.

Как сообщало Новинни.LIVE, недавно министр экономики Алексей Соболев назвал обязательные условия для сохранения рабочих мест в Украине. Он отметил, что бизнес должен иметь статус критически важного и соответствовать трем критериям.

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