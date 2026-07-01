Освобождение от мобилизации: обязательные критерии для бизнеса

Алексей Соболев. Фото: УНИАН

Министр экономики Алексей Соболев назвал обязательные критерии, необходимые бизнесу для бронирования работников от мобилизации. По его словам, этот механизм находится под постоянным контролем правительства и призван поддерживать равновесие между потребностями экономики и обеспечением Вооруженных Сил Украины.

Об этом Алексей Соболев заявил в Верховной Раде Украины в среду, 1 июля, передает Новини.LIVE.

Бронирование от мобилизации

"Механизм бронирования основан на присвоении предприятию статуса критически важного. Для получения этого статуса предприятие должно соответствовать не менее чем трем критериям. Два критерия являются обязательными", — отметил Соболев.

По его словам, уровень средней заработной платы должен составлять от 26 тысяч гривен, для прифронтовых территорий — 21 600 грн. Кроме того, речь идет об отсутствии налоговой задолженности. Третий критерий предприятие выбирает самостоятельно.

"Это могут быть базовые критерии, определенные постановлением Кабмина, в частности, объем уплаченных налогов — более 1,5 млн грн в год, или годовая валютная выручка — более 32 млн евро и т. п., либо отраслевые или региональные критерии, устанавливаемые ЦОИВ и ОВА", — говорит Соболев.

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Например, в Минсоцполитики действуют отдельные требования для производителей протезов. В Минэкономики одним из дополнительных критериев для крупных стратегических компаний является уровень средней заработной платы.

Всего таких критериев насчитывается более нескольких сотен.

Как писали Новини.LIVE, уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в 2025 году количество обращений о нарушении прав граждан во время мобилизации выросло в 333 раза по сравнению с началом полномасштабной войны.

Также Лубинец заявил, что нынешняя система мобилизации в Украине фактически приобрела черты "палочной". По его словам, ключевым показателем стало количество мобилизованных, тогда как состояние здоровья и годность отходят на второй план.