Мужчины подают заявление в ЦНАП. Фото: коллаж Новини.LIVE

Многие украинцы сталкиваются с несоответствиями между реальным статусом и данными в электронных сервисах. В частности, возникают сомнения, можно ли законно воспользоваться бронированием в приложении "Резерв+", если человек уже уволился с предприятия критической инфраструктуры, а бывший работодатель уверяет, что передал все документы.

Об этом говорится в разборе судебных дел от "Судебно-юридической газеты", передает Новини.LIVE.

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Почему бронирование от мобилизации исчезает после увольнения

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (ст. 23), от призыва освобождаются только те граждане, которые забронированы в установленном порядке и стоят на спецучете. Когда человек прекращает трудовые отношения, автоматически исчезает само основание для его бронирования.

Постановление Кабмина № 76 четко определяет, что увольнение является прямой причиной для аннулирования брони. Однако юридически это две разные процедуры. Сначала человек увольняется, а затем компания должна уведомить государство и обновить данные в реестрах.

Почему Резерв+ может показывать бронирование даже после увольнения

Приложение "Резерв+" не генерирует данные самостоятельно, оно лишь получает их из реестра "Оберег". Если информация об увольнении еще обрабатывается, на экране временно будет отображаться старый, неактуальный статус.

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В таких случаях необходимо проверить, сообщило ли предприятие в Пенсионный фонд о вашем увольнении, а также подал ли работодатель заявление об аннулировании брони через "Дію" (если она оформлялась именно таким образом).

Стоит помнить, что сам работник не может зайти в "Дію" и отменить свою бронь — это делает исключительно руководитель через кабинет юридического лица. Если данные зависли, в "Резерв+" можно нажать "Исправить данные онлайн" и выбрать пункт "Неактуальное место работы". Это не снимет бронирование, но поможет актуализировать кадровую информацию.

Что будет при встрече с ТЦК

Устаревшая запись в смартфоне не спасет от повестки. Если на момент встречи с военкомами в главном реестре бронь уже отменена, мужчину мобилизуют на общих основаниях. В то же время сотрудники ТЦК обязаны опираться исключительно на актуальные данные системы, а не игнорировать бронь только из-за собственных подозрений.

Недавно Львовский окружной административный суд рассматривал показательное дело (№ 380/666/26). Мужчину мобилизовали в ноябре, хотя его электронный документ от октября показывал действующую отсрочку. В суде выяснилось, что за день до призыва его предприятие утратило статус "критического", и Минцифра автоматически аннулировала все отсрочки. В результате суд встал на сторону ТЦК, постановив, что старая выписка из приложения не доказывает наличие отсрочки на день мобилизации.

Как действовать бывшему работнику с бронированием

"Пересидеть" мобилизацию по неактуальной броне — это очень плохая идея. Это может даже помешать трудоустройству на новое место. Согласно правилам "Дії", система не позволит новому руководителю забронировать вас, если на вас до сих пор "висит" старая бронь от предыдущей компании.

Поэтому бывшему сотруднику следует письменно обратиться к предыдущему работодателю.

Что нужно уточнить в официальном запросе:

Когда именно данные об увольнении были отправлены в Пенсионный фонд. Подавалось ли заявление через "Дію" (уточните его номер и дату). Каков официальный статус этого заявления (отменено или нет).

Если отмена не состоялась — что компания делает дальше

Все приказы об увольнении и переписку с компанией следует сохранять. Если работодатель игнорирует запросы, можно обратиться за помощью в службу поддержки "Резерв+" или непосредственно в ТЦК для сверки данных.

Новини.LIVE ранее сообщали о том, что отметка "в розыске" в "Резерв+" не означает, что человека сразу задержат или возбудят уголовное дело. Порядок снятия этого статуса зависит от того, действительно ли имело место нарушение правил учета, признает ли военнообязанный эту вину или это обычная ошибка операторов ТЦК, которую необходимо обжаловать.

Распечатанный электронный военный билет из приложения "Резерв+" не нужно заверять у нотариуса. Правительство официально присвоило распечатке такую же юридическую силу, как и бумажному бланку. Действительность документа подтверждается исключительно сканированием QR-кода, поэтому никакие дополнительные печати или подписи не требуются.

Цифровой документ в "Резерв+" окончательно заменил бумажные призывные удостоверения для призывников. В то же время старое призывное удостоверение выбрасывать не стоит, так как оно еще пригодится, если в системе произойдет технический сбой или данные в электронном реестре будут отображаться некорректно.