Чоловіки пишуть заяву у ЦНАПі. Фото: колаж Новини.LIVE

Чимало українців стикаються з розбіжностями між реальним статусом та даними в електронних сервісах. Зокрема, виникають сумніви, чи можна законно користуватися бронюванням у застосунку "Резерв+", якщо він уже звільнився з підприємства критичної інфраструктури, а колишній роботодавець запевняє, що передав усі документи.

Про це йдеться у розборі судових справ від "Судово-юридичної газети", передає Новини.LIVE.

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Чому бронювання від мобілізації зникає після звільнення

Згідно із Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (ст. 23), від призову звільняються лише ті громадяни, які заброньовані в установленому порядку і стоять на спецобліку. Коли людина припиняє трудові відносини, автоматично зникає сама підстава для її бронювання.

Постанова Кабміну № 76 чітко визначає, що звільнення є прямою причиною для анулювання броні. Однак юридично це дві різні процедури. Спочатку людина звільняється, а потім компанія має повідомити державу і оновити дані у реєстрах.

Чому Резерв+ може показувати бронювання навіть після звільнення

Застосунок "Резерв+" не генерує дані сам, він лише підтягує їх з реєстру "Оберіг". Якщо інформація про звільнення ще обробляється, на екрані тимчасово висітиме старий, неактуальний статус.

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У таких випадках треба перевірити чи відзвітувало підприємство до Пенсійного фонду про ваше звільнення, а також чи подав роботодавець заяву про анулювання броні через "Дію" (якщо її оформлювали саме так).

Варто пам'ятати, що сам працівник не може зайти в "Дію" і скасувати свою бронь — це робить виключно керівник через кабінет юрособи. Якщо дані зависли, у "Резерв+" можна натиснути "Виправити дані онлайн" і обрати пункт "Неактуальне місце роботи". Це не зніме бронь, але допоможе актуалізувати кадрову інформацію.

Що буде при зустрічі з ТЦК

Застарілий запис у смартфоні не врятує від повістки. Якщо на момент зустрічі з військовокомами в головному реєстрі бронь вже скасована, чоловіка мобілізують на загальних підставах. Водночас працівники ТЦК зобов'язані спиратися виключно на актуальні дані системи, а не ігнорувати бронь лише через власні підозри.

Нещодавно Львівський окружний адмінсуд розглядав показову справу (№ 380/666/26). Чоловіка мобілізували в листопаді, хоча його електронний документ від жовтня показував чинну бронь. У суді з'ясувалося, що за день до призову його підприємство втратило статус "критичного", і Мінцифра автоматично анулювала всі відстрочки. Відтак суд став на бік ТЦК, постановивши, що старий витяг із додатку не доводить наявність броні в день мобілізації.

Як діяти колишньому працівнику з бронюванням

"Пересидіти" мобілізацію за неактуальною бронею — це дуже погана ідея. Це може навіть завадити працевлаштуванню на нове місце. За правилами "Дії", система не дозволить новому керівнику забронювати вас, якщо на вас досі "висить" стара бронь від попередньої компанії.

Тому колишньому працівнику слід письмово звернутися до попереднього роботодавця.

Що треба спитати в офіційному запиті:

Коли саме дані про звільнення пішли у Пенсійний фонд. Чи подавалася заява через "Дію" (запитайте її номер та дату). Який офіційний статус цієї заяви (скасовано чи ні).

Якщо скасування не пройшло — що компанія робить далі

Усі накази про звільнення та листування з компанією варто зберігати. Якщо роботодавець ігнорує запити, можна звернутися за допомогою до служби підтримки "Резерв+" або безпосередньо до ТЦК для звірки даних.

Новини.LIVE інформували раніше про те, що позначка "у розшуку" в "Резерв+" не означає, що людину одразу затримають чи відкриють кримінальне провадження. Порядок зняття цього статусу залежить від того, чи дійсно було порушення правил обліку, чи визнає військовозобов'язаний цю провину, чи це звичайна помилка операторів ТЦК, яку треба оскаржувати.

Роздрукований електронний військовий квиток із додатку "Резерв+" не потрібно завіряти в нотаріуса. Уряд офіційно надав роздруківці таку ж юридичну силу, як і паперовому бланку. Чинність документа підтверджує виключно сканування QR-коду, тому жодні додаткові печатки чи підписи не потрібні.

Цифровий документ у "Резерв+" остаточно замінив паперові приписні свідоцтва для призовників. Водночас старе приписне посвідчення викидати не варто, бо він ще стане в пригоді, якщо в системі станеться технічний збій або дані в електронному реєстрі відображатимуться некоректно.