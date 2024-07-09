Бронирование от мобилизации, какие права имеют государственные органы

Заседание комиссии по бронированию и отсрочке при ТЦК. Фото: Одесский ОТЦК

Органы государственной власти предоставляют предложения по бронированию разных категорий военнообязанных в Министерство экономики. Эти предложения должны быть обязательно согласованы с Министерством обороны Украины.

Об этом сообщает Ассоциация юристов Украины.

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Бронирование со стороны государства

В процессе мобилизации органы государственной власти другие государственные органы должны предоставить Министерству экономики предложения по бронированию тех или иных категорий военнообязанных. Это делается с целью обеспечения функционирования органов государственной власти, других государственных органов, а также органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций для обеспечения функционирования указанных органов и выполнения мобилизационных задач.

Эти предложения должны быть согласованы с Министерством обороны Украины, после чего в течение одного дня Минэкономики должно принять решение и предоставить его как в военное ведомство, так и соответствующим органам, подающим запросы.

Срок действия бронирования

Министерство экономики обязательно указывает в своем решении срок отсрочки.

Этот срок, отметили в Ассоциации юристов Украины, не может превышать шести месяцев.

Напомним, что сведения о забронированных от мобилизации военнообязанных являются государственной тайной. В частности, это касается лиц, забронированных центральными органами исполнительной власти и другими государственными органами.

Ранее в Минэкономики напомнили алгоритм бронирования от мобилизации на предприятии.