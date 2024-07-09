Бронювання від мобілізації, які права мають державні органи

Засідання комісії щодо бронювання та відстрочки при ТЦК. Фото: Одеський ОТЦК

Органи державної влади надають пропозиції щодо бронювання різних категорій військовозобов’язаних до Міністерства економіки. Ці пропозиції мають бути обов’язково погоджені із Міністерство оборони України.

Про це повідомляє Асоціація правників України.

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Бронювання з боку держави

В процесі мобілізації органи державної влади, інші державні органи мають надати Мінітерству економіки пропозиції щодо бронювання тих чи інших категорій військовозобов’язаних. Це робиться з метою забезпечення функціонування органів державної влади, інших державних органів, а також органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій — для забезпечення функціонування зазначених органів та виконання мобілізаційних завдань.

Ці пропозиції мають бути погоджені з Міністерством оборони України, після чого протягом одного дня Мінекономіки має ухвалити рішення і надати його як у військове відомство, так і відповідним органам, які подавали запити.

Термін дії бронювання

Зазначається, що Міністерство економіки обов’язково вказує у своєму рішенні термін відстрочки.

Цей термін, зазначили у Асоціації правників України, не може перевищувати шести місяців.

Нагадаємо, що відомості про військовозобов'язаних, які заброньовані від мобілізації, є державною таємницею. Зокрема, це стосується осіб, заброньованих за центральними органами виконавчої влади та іншими державними органами.

Додамо, раніше у Мінекономіки нагадали алгоритм бронювання від мобілізації для підприємства.