Бронирование без пройденной БОВП: юристы обещают положительный результат

Работники критически важных предприятий имеют право на получение бронирования от мобилизации. На бронь влияют различные факторы и условия, но не БОВП. Если гражданин не проходил базовую общую военную подготовку, он все равно может получить бронирование.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Мобилизация и бронирование работников

Часть украинских предприятий имеет право сохранить своих работников от мобилизации в особый период. Для этого предприятию нужно получить статус критически важного для функционирования украинской экономики.

После получения такого статуса руководство предприятия имеет право подавать своих работников на бронирование. Согласно требованиям законодательства, предприятия в зависимости от статуса могут забронировать как всех военнообязанных работников, так и определенную часть.

К юристам обратился гражданин, который работает на одном из таких предприятий. Мужчина поинтересовался нюансами процесса бронирования от призыва.

БОВП не влияет на бронь

В частности, гражданин объяснил, что он не проходил базовую общую военную подготовку, и поинтересовался у специалистов, можно ли в такой ситуации получить бронь. Юристы, комментируя ситуацию, заверили гражданина, что он получит бронирование от призыва.

Так, адвокат Юрий Айвазян подчеркнул, что эти два процесса не пересекаются между собой. Айвазян подчеркнул: "Прохождение БОВП не имеет никакого отношения к бронированию".

Адвокат пояснил, что для бронирования важны другие нюансы биографии. Юрист объяснил, какие именно: "Если человек имеет статус военнообязанного, уточнил данные и не находится в розыске ТЦК, с бронированием не возникнет проблем".

Предприятия, которые были признаны критически важными для отечественной экономики, имеют право бронировать от призыва своих работников. Это право касается даже тех сотрудников, которые имели отмененный ныне статус "ограниченно годный". Пригодность к военной службе никоим образом не влияет на процесс бронирования.

В Украине предлагают радикально изменить систему предоставления бронирования через законопроект "О справедливом бронировании и участии в обороне", который внедряет обязательность привлечения забронированных лиц к защите государства. Новая инициатива предусматривает не только работу на предприятиях, но и возможность службы в резерве или уплату целевых оборонных взносов для тех, кто не попал под мобилизацию.