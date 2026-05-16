Бронювання без пройденої БЗВП: юристи обіцяють позитивний результат

Процес базової військової підготовки. Фото: dpu.edu.ua

Працівники критично важливих підприємств мають право на отримання бронювання від мобілізації. На бронь впливають різні фактори та умови, але не БЗВП. Якщо громадянин не проходив базову загальну військову підготовку, він все одно може отримати бронювання.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Мобілізація та бронювання працівників

Частина українських підприємств має право зберегти своїх працівників від мобілізації у особливий період. Для цього підприємству потрібно отримати статус критично важливого для функціонування української економіки.

Після отримання такого статусу керівництво підприємства має право подавати своїх працівників на бронювання. Згідно із вимогами законодавства, підприємства залежно від статусу можуть забронювати як усіх військовозобов’язаних працівників, так і певну частину.

До юристів звернувся громадянин, який працює на одному із таких підприємств. Чоловік поцікавився нюансами процесу бронювання від призову.

Читайте також:

БЗВП не впливає на бронь

Зокрема, громадянин пояснив, що він не проходив базову загальну військову підготовку, і поцікавився у фахівців, чи можна в такій ситуації отримати бронь. Юристи, коментуючи ситуацію, запевнили громадянина, що він отримає бронювання від призову.

Так, адвокат Юрій Айвазян підкреслив, що ці два процеси не перетинаються між собою. Айвазян наголосив: "Проходження БЗВП не має жодного відношення до бронювання".

Адвокат пояснив, що для бронювання важливі інші нюанси біографії. Юрист пояснив, які саме: "Якщо чоловік має статус військовозобов'язаного, уточнив дані й не перебуває у розшуку ТЦК, з бронюванням не виникне проблем".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, коли роботодавець має право забронювати обмежено придатних працівників.

Підприємства, які були визнані критично важливими для вітчизняної економіки, мають право бронювати від призову своїх працівників. Це право стосується навіть тих співробітників, які мали скасований нині статус "обмежено придатний". Придатність до військової служби жодним чином не впливає процес бронювання.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що депутати хочуть зобов’язувати заброньованих громадян служити в резерві або платити внески.

В Україні пропонують радикально змінити систему надання бронювання через законопроєкт "Про справедливе бронювання та участь в обороні", який впроваджує обов'язковість залучення заброньованих осіб до захисту держави. Нова ініціатива передбачає не лише роботу на підприємствах, а й можливість служби в резерві або сплату цільових оборонних внесків для тих, хто не потрапив під мобілізацію.