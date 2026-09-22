Освобождение от мобилизации: обязательно ли проходить ВЛК каждый год

Медицинский осмотр. Фото: УНИАН

Просроченное заключение военно-медицинской комиссии не является препятствием для получения отсрочки от мобилизации. Предприятия могут защитить своих работников от призыва даже в том случае, если с момента последнего медицинского осмотра прошло более двенадцати месяцев, но это касается не всех.

Об этом сообщил юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

Реклама

Отсрочка без медосмотра

Чтобы получить отсрочку на предприятии жизненно важной отрасли, военнообязанному не обязательно иметь свежее заключение военно-медицинской комиссии. Если с момента предыдущего медосмотра прошел год, это не помешает трудоустройству.

Но юрист Владислав Дерий рекомендует сначала договориться с работодателем о постоянной отсрочке, а ВЛК проходить позже и исключительно по необходимости.

Сейчас компании подают списки работников на отсрочку дистанционно через портал «Дия». От предприятия требуется лишь базовая информация. В заявке указывают фамилию, имя, отчество и регистрационный номер налогоплательщика. Медицинских данных этот электронный перечень не содержит.

Читайте также:

Как работает перевод на специальный учет

После формирования электронного списка запускается алгоритм перевода работника на специальный военный учет. Этот процесс длится до 72 часов и происходит автоматически с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Для успешного перевода на специальный учет работник должен соответствовать четырем требованиям. Он должен состоять на воинском учете, официально работать на критически важном предприятии или в госоргане, а также не числиться в розыске.

Риск получения призыва

Юрист Владислав Дерий категорически предостерегает мужчин от попыток пройти медосмотр до официального подтверждения отсрочки. Если человек обновляет медицинские данные, но вдруг работодатель передумывает его бронировать или впоследствии отменяет отсрочку, ТЦК может сразу же отправить по почте призывную повестку для отправки в войска. Неявка по такому документу без уважительных причин влечет за собой уголовную ответственность.

Поскольку работник полностью зависит от решений руководства относительно своего статуса, правозащитник советует выбирать те предприятия, которые не требуют прохождения ВЛК непосредственно перед трудоустройством.

Новини.LIVE сообщали, что если из-за увольнения работников лимит забронированных на предприятии превышен, работодатель должен в течение 10 дней аннулировать лишние отсрочки через портал "Дія". Впрочем, бронь можно сохранить, если успеть в течение этого десятидневного срока оперативно нанять новых военнообязанных сотрудников и выровнять соотношение.

Отказ или отсутствие военной присяги не освобождает от уголовной ответственности за самовольное оставление части (СОЧ). В Минобороны подчеркнули: человек официально становится военнослужащим в момент отправки из ТЦК в подразделение, поэтому наказание за дезертирство действует независимо от того, состоялась ли официальная церемония присяги.