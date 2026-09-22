Бронь від мобілізації: чи обов'язково проходити ВЛК щороку

Медичний огляд. Фото: УНІАН

Прострочений висновок військово-лікарської комісії не є перешкодою для отримання броні від мобілізації. Підприємства можуть захистити своїх працівників від призову навіть тоді, коли з моменту останнього медичного огляду минуло понад дванадцять місяців, але це стосується не всіх.

Про це повідомив юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

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Бронювання без медогляду

Щоб отримати відстрочку на критично важливому підприємстві, військовозобов'язаному не обов'язково мати свіжий висновок військово-лікарської комісії. Якщо з моменту попереднього медогляду минув рік, це не завадить працевлаштуванню.

Але юрист Владислав Дерій рекомендує спочатку домовитися з роботодавцем про постійну бронь, а ВЛК проходити пізніше і виключно за потреби.

Зараз компанії подають списки працівників на відстрочку дистанційно через портал "Дія". Від підприємства вимагається лише базова інформація. У заявці вказують прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер платника податків. Медичних даних цей електронний перелік не містить.

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Як працює переведення на спецоблік

Після формування електронного списку запускається алгоритм переведення працівника на спеціальний військовий облік. Цей процес триває до 72 годин і відбувається автоматично за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Для успішного переведення на спецоблік працівник має відповідати чотирьом вимогам. Він повинен перебувати на військовому обліку, офіційно працювати на критично важливому підприємстві чи в держоргані, а також не значитися у розшуку.

Ризик бойової повістки

Юрист Владислав Дерій категорично застерігає чоловіків від спроб пройти медогляд до офіційного підтвердження броні. Якщо людина оновлює медичні дані, але раптом роботодавець передумує її бронювати або згодом скасовує відстрочку, ТЦК може одразу надіслати поштою бойову повістку на відправку у війська. Неявка за таким документом без поважних причин тягне за собою кримінальну відповідальність.

Оскільки працівник повністю залежить від рішень керівництва щодо свого статусу, правозахисник радить обирати ті підприємства, які не вимагають проходження ВЛК безпосередньо перед працевлаштуванням.

Новини.LIVE інформували, що якщо через звільнення працівників ліміт заброньованих на підприємстві перевищено, роботодавець має протягом 10 днів анулювати зайві відстрочки через портал "Дія". Утім, бронь можна зберегти, якщо встигнути за цей десятиденний термін оперативно найняти нових військовозобов'язаних співробітників і вирівняти пропорцію.

Відмова або відсутність військової присяги не звільняє від кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини (СЗЧ). У Міноборони наголосили: людина офіційно стає військовослужбовцем у момент відправки з ТЦК до підрозділу, тому покарання за втечу діє незалежно від того, чи відбулася офіційна церемонія присяги.