Главная Мобилизация Бронирование человека в розыске — кому это разрешено

Бронирование человека в розыске — кому это разрешено

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 12:20
Бронь от призыва - какие предприятия могут забронировать людей в розыске
Оформление документов в ТЦК. Фото: "Укрінформ"

Военнообязанный гражданин, которого территориальный центр комплектования объявил в розыск, может получить бронирование от мобилизации. Но эта возможность предоставляется лишь ограниченному количеству украинских критически важных предприятий.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Читайте также:

Бронирование и розыск — кто имеет такое право

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, возможно ли получить на работе бронирование от мобилизации, если работник имеет статус "находится в розыске".

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя такую ситуацию, объяснил гражданину, что такая возможность теоретически действительно существует, но касается далеко не всех предприятий, признанных критически важными для существования украинской экономики.

"Этот Закон касается только предприятий ОПК", — подчеркнул Айвазян.

Сколько времени будет действовать бронирование с розыском

Другой юрист, Владислав Дерий, подтвердил существование такой нормы, добавив, что даже для сотрудников соответствующих предприятий существует четкое временное ограничение.

"С розыском можно забронироваться только в течение 45 дней после заключения нового контракта на критически важном для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований или функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период в сфере оборонно-промышленного комплекса", — отметил Дерий.

Поэтому, добавил юрист, если военнообязанное лицо работает на критическом предприятии не связанном с ОПК, то оно может забронироваться только без розыска.

Напомним, мы ранее писали о том, законно ли отказывать работнику в брони из-за непройденной ВВК.

Добавим, мы сообщали о том, какие изменения в порядок бронирования военнообязанных лиц внес в декабре Кабинет министров Украины.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
