Бронь від призову - які підприємства можуть забронювати людей у розшуку

Військовозобов’язаний громадянин, якого територіальний центр комплектування оголосив у розшук, може отримати бронювання від мобілізації. Але ця можливість надається лише обмеженій кількості українських критично важливих підприємств.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Бронювання і розшук — хто має таке право

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можливо отримати на роботі бронювання від мобілізації, якщо працівник має статус "перебуває у розшуку".

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи таку ситуацію, пояснив громадянину, що така можливість теоретично справді існує, але стосується далеко не усіх підприємств, визнаних критично важливими для існування української економіки.

"Цей Закон стосується тільки підприємств ОПК", — підкреслив Айвазян.

Скільки часу діятиме бронювання з розшуком

Інший юрист, Владислав Дерій, підтвердив існування такої норми, додавши, що навіть для співробітників відповідних підприємств існує чітке часове обмеження.

"З розшуком можна забронюватися лише протягом 45 днів після укладення нового контракту на критично важливому для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань або функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період у сфері оборонно-промислового комплексу", — зазначив Дерій.

Тож, додав юрист, якщо військовозобов’язана особа працює на критичному підприємстві не пов'язаному із ОПК, то вона може забронюватись лише без розшуку.

