Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Бронювання людини в розшуку — кому це дозволено

Бронювання людини в розшуку — кому це дозволено

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 12:20
Бронь від призову - які підприємства можуть забронювати людей у розшуку
Оформлення документів у ТЦК. Фото: "Укрінформ"

Військовозобов’язаний громадянин, якого територіальний центр комплектування оголосив у розшук, може отримати бронювання від мобілізації. Але ця можливість надається лише обмеженій кількості українських критично важливих підприємств.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама
Читайте також:

Бронювання і розшук — хто має таке право

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можливо отримати на роботі бронювання від мобілізації, якщо працівник має статус "перебуває у розшуку".

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи таку ситуацію, пояснив громадянину, що така можливість теоретично справді існує, але стосується далеко не усіх підприємств, визнаних критично важливими для існування української економіки.

"Цей Закон стосується тільки підприємств ОПК", — підкреслив Айвазян.

Скільки часу діятиме бронювання з розшуком

Інший юрист, Владислав Дерій, підтвердив існування такої норми, додавши, що навіть для співробітників відповідних підприємств існує чітке часове обмеження.

"З розшуком можна забронюватися лише протягом 45 днів після укладення нового контракту на критично важливому для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань або функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період у сфері оборонно-промислового комплексу", — зазначив Дерій.

Тож, додав юрист, якщо військовозобов’язана особа працює на критичному підприємстві не пов'язаному із ОПК, то вона може забронюватись лише без розшуку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи законно відмовляти працівнику у броні через непройдену ВЛК.

Додамо, ми повідомляли про те, які зміни у порядок бронювання військовозобов'язаних осіб вніс у грудні Кабінет міністрів України.

критична інфраструктура мобілізація бронювання військовозобов'язані розшук
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації