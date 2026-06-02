Главная Мобилизация Бронирование и штраф: юрист объяснил, что лучше сделать сначала

Дата публикации 2 июня 2026 20:00
Сообщение в "Резерв+", где можно признать факт нарушения воинского учета. Фото: Новини.LIVE

Бронирование без снятия с розыска ТЦК невозможно оформить. Поэтому гражданам, которые находятся в розыске, нужно будет признать факт правонарушения. А платить штраф, который будет оформлен после этого, стоит уже после получения брони.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Бронирование на работе

В украинском законодательстве существует два легальных варианта избежания мобилизации в особый период. Это отсрочки и бронирование.

Бронирование военнообязанный гражданин имеет право получить на работе. Но право на бронь имеют далеко не все отечественные предприятия.

Для того, чтобы получить бронирование, нужно приобрести статус критически важного для функционирования отечественной экономики предприятия. Это, в свою очередь, возможно только при условии соблюдения ряда определенных в законодательстве критериев.

Сначала бронь, а потом штраф

К юристам обратился гражданин, который на работе планирует получить отсрочку. Для этого он, чтобы сняться с розыска, был вынужден через "Резерв+" признать факт правонарушения.

Мужчина поинтересовался, надо ли ему оплатить штраф до момента бронирования, или можно сделать это уже после, получив бронь. Юрист Владислав Дерий подчеркнул, комментируя эту ситуацию: "Лучше его оплатить уже после того, как получите бронирование. Главное следите за сроками, чтобы не платить 17 тыс грн".

Дерий пояснил: "На уплату штрафа в размере 8 500 грн у Вас есть ориентировочно 20 дней (10 дней пока вступит в законную силу постановление и 10 дней после вступления в силу). Поэтому оперативно бронируйтесь, а потом платите штраф".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что правительство обновило критерии бронирования для критически важных предприятий.

Кабинет министров Украины обновил правила бронирования военнообязанных работников для критически важной инфраструктуры. Среди главных изменений является повышение требований зарплаты, которая должна составлять почти 26 тысяч гривен, и правила подсчета квот, то есть работник, который имеет отсрочку по закону или который работает по совместительству, будет иметь только одно бронирование.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что нардеп анонсировал нововведения в правилах бронирования.

Кабинет Министров Украины готовит обновление порядка бронирования военнообязанных работников. Проект постановления, который сегодня рассматривают на заседании правительства, предусматривает существенные изменения в критерии критичности предприятий, требований к зарплатам и контроля за количеством забронированных.

бронирование ТЦК и СП розыск
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
