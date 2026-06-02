Бронювання і штраф: юрист пояснив, що краще зробити спочатку

Повідомлення в "Резерв+", де можна визнати факт порушення військового обліку. Фото: Новини.LIVE

Бронювання без зняття з розшуку ТЦК неможливо оформити. Тож громадянам, які перебувають на розшуку, потрібно буде визнати факт правопорушення. А сплачувати штраф, який буде оформлений після цього, варто уже після отримання броні.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Бронювання на роботі

В українському законодавстві існує два легальні варіанти уникнення мобілізації в особливий період. Це відстрочки і бронювання.

Бронювання військовозобов’язаний громадянин має право отримати на роботі. Але право на бронь мають далеко не всі вітчизняні підприємства.

Для того, аби отримати бронювання, потрібно набути статусу критично важливого для функціонування вітчизняної економіки підприємства. Це, у свою чергу, можливе тільки за умови дотримання низки визначених у законодавстві критеріїв.

Читайте також:

Спочатку бронь, а потім штраф

До юристів звернувся громадянин, який на роботі планує отримати відстрочку. Для цього він, аби знятися з розшуку, був змушений через "Резерв+" визнати факт правопорушення.

Чоловік поцікавився, чи треба йому сплатити штраф до моменту бронювання, чи можна зробити це уже після, отримавши бронь. Юрист Владислав Дерій підкреслив, коментуючи цю ситуацію: "Краще його сплатити вже після того, як отримаєте бронювання. Головне слідкуйте за строками, щоб не платити 17 тис грн".

Дерій пояснив: "На сплату штрафу у розмірі 8 500 грн у Вас є орієнтовно 20 днів (10 днів поки набере законної сили постанова та 10 днів після набрання чинності). Тому оперативно бронюйтесь, а потім сплачуйте штраф".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що уряд оновив критерії бронювання для критично важливих підприємств.

Кабінет міністрів України оновив правила бронювання військовозобов'язаних працівників для критично важливої інфраструктури. Серед головних змін є підвищення вимог зарплати, яка має становити майже 26 тисяч гривень, та правила підрахунку квот, тобто працівник, який має відстрочку за законом чи який працює за сумісництвом, матиме лише одне бронювання.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що нардеп анонсував нововведення у правилах бронювання.

Кабінет Міністрів України готує оновлення порядку бронювання військовозобов’язаних працівників. Проєкт постанови, який сьогодні розглядають на засіданні уряду, передбачає суттєві зміни до критеріїв критичності підприємств, вимог до зарплат і контролю за кількістю заброньованих.